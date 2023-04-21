scorecardresearch
Pension Scheme: पेंशन लेने के लिए टूटी कुर्सी लेकर आई महिला, वित्त मंत्री ने की SBI की खिंचाई

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक एक सत्तर वर्षीय महिला को अपनी पेंशन लेने के लिए कई किलोमीटर तक नंगे पैर चलने को मजबूर होना पड़ा।

Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Apr 21, 2023 14:19 IST
Pension लेने के लिए कई किलोमीटर तक नंगे पैर चलने को मजबूर होना पड़ा।

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक एक सत्तर वर्षीय महिला को अपनी पेंशन लेने के लिए कई किलोमीटर तक नंगे पैर चलने को मजबूर होना पड़ा। भीषण गर्मी में टूटी कुर्सी के सहारे जर्जर महिला को चलते देखा जा सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वीडियो साझा करते हुए महिला की दुर्दशा के लिए भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की खिंचाई की।
 

Nirmala Sitharaman Tweet

वीडियो में दिख रही बुजुर्ग महिला की पहचान सूर्या हरिजन के रूप में हुई है। हरिजन का बड़ा बेटा दूसरे राज्य में प्रवासी मजदूर है। वह अपने छोटे बेटे के साथ रहती है जो दूसरे लोगों के मवेशी चराता है। परिवार के पास कोई जमीन नहीं है और झोपड़ी में रहता है।

वित्त मंत्री सीतारमण ने ट्विटर पर वीडियो साझा किया और लिखा कि भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के प्रबंधक को इस पर जवाब देना चाहिए। यह घटना 17 अप्रैल को ओडिशा के नबरंगपुर जिले में हुई थी।

वित्त मंत्री की खिंचाई और मीडिया में खबर वायरल होने के बाद एसबीआई का प्रबंधन हरकत में आया है। अब बैंक महिला को जल्द पेंशन देने का भरोसा दे रहा है। बैंक का कहना है कि अंगूठा मेल नहीं खाने के कारण देरी हुई क्योंकि महिला के अंगूठे में समस्या थी।

