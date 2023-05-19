scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारनजारा टेक्नोलॉजीज ने एक महीने में दिया 19% का रिटर्न, ब्रोकरेजेज ने दिया 804 का टारगेट

नजारा टेक्नोलॉजीज ने एक महीने में दिया 19% का रिटर्न, ब्रोकरेजेज ने दिया 804 का टारगेट

हम बात कर रहे हैं डिजिटल गेमिंग और स्‍पेर्ट प्‍लेटफॉर्म नजारा टेक्नोलॉजीज की। पिछले कुछ दिनों से शेयर के बाव में अच्छा खासा उछाल देखा जा रहा है। इसकी चाल को देखें तो GFX IN पिछले 1 महीने यानि 19 अप्रैल को नजारा टेक के शेयर 512 रुपए के लेवल पर था और देखते ही देखते एक महीने में ये निवेशकों को 19 प्रतिशत का रिटर्न दे चुका है।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: May 19, 2023 13:33 IST
नजारा टेक्नोलॉजीज ने एक महीने में दिया 19% का रिटर्न
नजारा टेक्नोलॉजीज ने एक महीने में दिया 19% का रिटर्न

शेयर मार्केट के बिग बुल राकेश झुनझुनवाला की पत्नी रेखा झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में मौजूद एक स्टॉक ने धामकेदार कमबैक किया है और पिछले कुछ वक्त से ये स्टॉक रॉकेट बन गया है। इतना ही नहीं इस स्टॉक को लेकर ब्रोकरेजेज काफी बुलिश हैं और BUY की रेटिंग दे रहे हैं। तो कौन सा है ये स्टॉक और आने वाले दिनों में इस स्टॉक की चाल कैसी रह सकती है, आइये समझते हैं। 

advertisement

Also Read: 3 साल में 5 गुना स्टॉक रिटर्न, क्या झुझुनवाला के इस स्टॉक में अभी भी दम है

हम बात कर रहे हैं डिजिटल गेमिंग और स्‍पेर्ट प्‍लेटफॉर्म नजारा टेक्नोलॉजीज की। पिछले कुछ दिनों से शेयर के बाव में अच्छा खासा उछाल देखा जा रहा है। इसकी चाल को देखें तो  पिछले 1 महीने यानि 19 अप्रैल को नजारा टेक के शेयर 512 रुपए के लेवल पर था और देखते ही देखते एक महीने में ये निवेशकों को 19 प्रतिशत का रिटर्न दे चुका है। वहीं 20 मार्च को ये स्टॉक 485 रुपए के निचले स्तर पर था जहां से अब तक निवेशकों को करीब 24 प्रतिशत का मुनाफा कमा कर दे चुका है। वहीं पिछले 5 दिनों में देखें तो ये स्टॉक 6 प्रतिशत तक उठ चुका है। यानि रेखा झुनझुनवाला के निवेश वाली नजारा टेक्नोलॉजीज के शेयरों में 40 रुपए से ज्यादा की तेजी दर्ज की गई है। आपको बता दें कि इस स्टॉक का 52 वीक हाई 783 रुपए है और 52 वीक में सबसे कम 475 रुपए रहा है। 

नजारा टेक्नोलॉजीज कुछ वक्त से ये स्टॉक रॉकेट बन गया है
नजारा टेक्नोलॉजीज कुछ वक्त से ये स्टॉक रॉकेट बन गया है

अब ऐसे में समझने की जरूरत है कि शेयर में तेजी क्यों है और रेखा झुनझुनवाला की इस कंपनी में कितनी हिस्सेदारी है?
आपको बता दें कि  रेखा झुनझुनवाला के पास नजारा टेक्नोलॉजीज के करीब 65 लाख से ज्यादा शेयर हैं। इस हिसाब से कंपनी में उनकी हिस्‍सेदारी करीब 10 प्रतिशत है। वहीं दूसरी ओर कंपनी के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स को देखें तो मुनाफा सालाना आधार पर 18 प्रतिशत बढ़कर 2.6 करोड़ रहा है, जबकि एक साल पहले इस समय के दौरान ये 2.2 करोड़ था। कंपनी के रेवेन्‍यू भी 65 प्रतिशत बढ़कर 289 करोड़ रहा है, जो एक साल पहले की इसी दौरान 175 करोड़ था। वहीं EBITDA करीब 86 प्रतिशत बढ़कर 27.7 करोड़ हो गया। 

Also Read: राकेश झुनझुनवाला और भारत का शेयर बाजार

वहीं दूसरी ओर घरेलू ब्रोकरेज फर्म प्रभुदास लीलाधर ने नजारा टेक्नोलॉजीज के शेयरों को बाय रेटिंग दी है। इसके लिए शेयर का टारगेट 804 का प्राइस तय किया गया है। हाल ही में नजारा टेक की सहयोगी कंपनी ने 28 मिलियन डॉलर की फंडिंग हासिल की है। गेमिंग कारोबार की दिग्गज कंपनी ने कहा है कि ये फंड गेमिंग और स्पोर्ट्स इको सिस्टम को बढ़ावा देने में इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसे में आने वाले दिनों में झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में मौजूद ये स्टॉक कितना अपने टारगेट पहुंचता है या नहीं ये देखना होगा।

advertisement

Also Read: Share Market में सप्ताह के पहले दिन निवेशकों का जश्न

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
May 19, 2023