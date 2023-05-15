Share Market में सप्ताह के पहले दिन निवेशकों का जश्न

भारतीय शेयर बाजार रियलिटी, एफएमसीजी, टेलीकॉम, आईटी, टेक और ऑटो इंडेक्स की मदद या यूं कहें इन सेक्टरों में भारी खरीदारी से बाजार के दोनो प्रमुख इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए। सेंसेक्स जहां 318 अंक बढ़कर बंद हुआ वहीं निफ्टी 18,400 के पास अपने सर्वाधिक ऊंचाई के करीब पहुंच कर बंद हुआ। ब्राडर बाजार में बीएसई के मिडकैप और स्माल कैप इंडेक्स दोनो 0.47 प्रतिशत व 0.49 प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद होने में कामयाब रहे। कारोबार के अंत में बॉम्वे स्टाक एक्सचेंज 0.51 फीसदी बढ़कर व एक्सचेंज 0.46 फीसदी बढ़कर बंद हुआ। बीएसई के लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप आज यानि 15 मई को बढ़कर 278.60 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया जो पिछले कारोबारी शत्र यानि 12 मई को 277.70 लाख करोड़ था। इस तरह बीएसई का मार्केट कैप करीब 90 हजार करोड़ बढ गया या दूसरे शब्दों में कहें तो निवेशकों के वेल्थ में 90 हजार करोड़ का इजाफा हुआ।

सेंसेक्स के 30 में से 24 शेयर बढ़त के साथ बंद हुए जिसमें टाटा मोटर्स के शेयरों में सबसे ज्यादा 2.94 फीसदी की तेजी देखी गई। इसके बाद टेक महिन्द्रा, आई टी सी, हिन्दुस्तान यूनिलीवर, और लार्सन एंड टुब्रो के शेयरों में सबसे अधिक तेजी रही और ये करीब 1.14 फीसदी से लेकर 1.93 फीसदी की तेजी के साथ बंद हुए।

सेंसेक्स के जिन 6 शेयरों में गिरावट रही उनमें मारुती सुजुकी के शेयरों में सबसे ज्यादा 1 फीसदी की गिरावट देखने को मिली, इसके साथ-साथ TCS, BAJAJ FINSERV, SUN PHARMA और NESTLE INDIA के शेयरों में गिरावट देखने को मिली और ये 0.05 फीसदी से लेकर 0.63 फीसदी तक की गिरावट देखने को मिली। एक्सचेंज पर 3,820 कंपनी के शेयरों में कारोबार देखने को मिला, इसमें 1937 बढ़त के साथ, 1,711 गिरावट के साथ व 172 कंपनी के शेयर बिना बदलाव के बंद हुए ।

