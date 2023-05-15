DLF का शेयर चौथी तिमाही में 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुंचा, क्या करें?
Real Estate प्रमुख DLF के शेयरों में आज शुरुआती कारोबार में 4% से अधिक की तेजी देखने को मिली है। डीएलएफ के मार्च 2023 की तिमाही में शुद्ध लाभ में 41% की बढोतरी हुई थी। डीएलएफ स्टॉक ने बीएसई पर 5.45% की बढ़त के साथ 459.65 रुपये के 52-सप्ताह के उच्च स्तर को छू लिया था। बीएसई पर फर्म का मार्केट कैप बढ़कर 1.13 लाख करोड़ रुपये हो गया। एक महीने में ये रियल्टी शेयर 11% चढ़ा है।
DLF के बोर्ड ने 4 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के लाभांश की भी सिफारिश की है। हालांकि, मार्च 2023 की तिमाही में रेवेन्यु 6% गिरकर 1,456 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले वर्ष की इसी तिमाही में रेवेन्यु1,547 करोड़ रुपये था। चौथी तिमाही की कमाई के बाद मोतीलाल ओसवाल का स्टॉक पर न्यूट्रल है। नुवामा ने 550 रुपये के लक्ष्य मूल्य के साथ शेयर को खरीदारी की सलाह दी है।