Amazon India में छंटनी, काफी कर्मचारी होंगे प्रभावित

Amazon India ने Amazon Web Services (AWS) और People Experience and Technology Solutions (PXT) वर्टिकल में छंटनी हुई है। पीपल एक्सपीरियंस एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस (पीएक्सटी) का मतलब अमेज़न की ह्यूमन रिसोर्स टीम से है।

कंपनी में डेटा मैनेजमेंट वर्टिकल में काम करने वाले एक कर्मचारी ने कहा, 'शुक्रवार को डेटा मैनेजमेंट टीमों से 80 से ज्यादा लोगों को निकाल दिया गया। हालांकि कंपनी की तरफ से मीडिया में जानकारी नहीं दी गई है। अमेजन ने दुनियाभर से अपनी टीम में छंटनी की है। भारत में भी इसी क्रम में कर्मचारियों को पिंक स्लिप दी जा रही है।

