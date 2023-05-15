Amazon India में छंटनी, काफी कर्मचारी होंगे प्रभावित

scorecardresearch
NewsकारोबारAmazon India में छंटनी, काफी कर्मचारी होंगे प्रभावित

Amazon India ने Amazon Web Services (AWS) और People Experience and Technology Solutions (PXT) वर्टिकल में छंटनी हुई है। अमेजन ने दुनियाभर से अपनी टीम में छंटनी की है। भारत में भी इसी क्रम में कर्मचारियों को पिंक स्लिप दी जा रही है।

BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi, May 15, 2023 13:09 IST
Amazon India ने Amazon Web Services (AWS) और People Experience and Technology Solutions (PXT) वर्टिकल में छंटनी हुई है। पीपल एक्सपीरियंस एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस (पीएक्सटी) का मतलब अमेज़न की ह्यूमन रिसोर्स टीम से है। 

कंपनी में डेटा मैनेजमेंट वर्टिकल में काम करने वाले एक कर्मचारी ने कहा, 'शुक्रवार को डेटा मैनेजमेंट टीमों से 80 से ज्यादा लोगों को निकाल दिया गया। हालांकि कंपनी की तरफ से मीडिया में जानकारी नहीं दी गई है। अमेजन ने दुनियाभर से अपनी टीम में छंटनी की है। भारत में भी इसी क्रम में कर्मचारियों को पिंक स्लिप दी जा रही है। 

India में भी अमेजन के कर्मचारियों को पिंक स्लिप दी जा रही है
India में भी अमेजन के कर्मचारियों को पिंक स्लिप दी जा रही है

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
May 15, 2023