BlueChip fund ने FD से ज्यादा रिटर्न दे दिया है, मंहगाई के इस दौड़ में लोग निवेश के अलग – अलग तरीके अपनाते हैं, कुछ तो इन्हें मालामाल भी करते है, और कुछ के साथ निराशा भी हाथ लगता है। ऐसे निवेशक जो अपने जमां पुंजी को सही और सुरक्षित रखकर अच्छा रिटर्न चाहते हैं, उनके लिए सही निवेश है ब्लूचिप म्युचुअल फंड।

Dipak Singh
Dipak Singh
New Delhi,UPDATED: May 15, 2023 12:41 IST
BlueChip fund ने दिए FD से ज्यादा रिटर्न मंहगाई के इस दौड़ में लोग निवेश के अलग – अलग तरीके अपनाते हैं, कुछ तो इन्हें मालामाल भी करते है, और कुछ के साथ निराशा भी हाथ लगता है। ऐसे निवेशक जो अपने जमां पुंजी को सही और सुरक्षित रखकर अच्छा रिटर्न चाहते हैं, उनके लिए सही निवेश है ब्लूचिप म्युचुअल फंड

बाजार में रुचि रखने वाले लोग कई बार शेयर बाजार के रिस्क से अनजान होते हैं, और अपने जमा पुंजी को ऐसे नवेश में डाल देते है, जहां उनकों रिटर्न मिलने में लम्बा वक्त लग जाता है या सालों साल के निवेश के बावजूद कुछ फायदा नहीं होता। ऐसे निवेशकों के लिए सबसे उपयुक्त है।

BlueChip Fund म्युचुअल फंड के ब्लूचिप फंड कैटेगिरी में नवेश जहां कम रिस्क के साथ FD से ज्यादा रिटर्न मिल सकता है
ब्लूचिप फंड होता क्या है, ये लार्ज-कैप म्यूचुअल फंड ही होता है, जिसमें निवेशकों से जुटाई गई राशि का कम से कम 80 प्रतिशत टॉप 100 कंपनियों में निवेश करना जरुरी होता है। ऐसा माना जाता है कि इन शेयरों में उतार चढ़ाव कम होता है, इसलिए इनमें पैसा लगाने पर नुकसान की संभावना खासतौर पर लंबे समय में कम ही रहती है। कुछ फंड जैसे एक्सिस ब्लूचिप फंड, आई सी आई सी आई प्रू ब्लूचिप फंड, एस बी आई ब्लूचिप फंड, कोटक ब्लूचिप फंड या फ्रैंकलिन ब्लूचिप फंड बाजार में उपलब्ध हैं, बेहतर रिटर्न ब्लूचिप कंपनियों का आकार बहुत बड़ा होता है और इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। माना जाता है कि इनके शेयरों में उतार चढ़ाव कम होता है, इसलिए इनमें पैसा लगाने पर नुकसान की संभावना खासकर लंबे समय में कम रहती है।

लार्ज कैप फंड निवेशकों से जुटाई गई रकम का कम से कम 80 प्रतिशत टॉप 100 कंपनियों में ही निवेश करती है। किसे करना चाहिए निवेश फॉनिक्स इनवेस्टमेंट के निवेश सलाहकार राघवेंद्र सिंह के अनुसार इन फंड्स में पैसा लगाने की सलाह उन्हें दी जाती है, जो कम जोखिम के साथ शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं। इन स्कीम्स में कम से कम 3 से 5 साल के टाईम पीरियड को ध्यान में रख कर निवेश करना चाहिए। वैसे इनमें कोई लॉक-इन पीरियड नहीं होता हे इसलिए जरुरत पड़ने पर कभी भी पैसा निकाल सकते है, लेकिन ध्यान रहे कि छोटे समय में शेयर बाजार में उतार चढ़ाव का असर आपके निवेश पर अधिक पड़ सकता है जबकि लंबे समय में यह खतरा कम हो जाता है। म्यूचुअल फंड में एक साथ पैसा लगाने की बजाय सिस्टमेटिक इनवेस्टमेंट प्लान यानी SIP द्वारा निवेश करना चाहिए, इससे रिस्क और कम हो जाता है क्योंकि इस पर बाजार के उतार चढ़ाव का ज्यादा असर नहीं पड़ता।

पिछले एक साल का रिटर्न
SBI ब्लूचिप फंड                                   18.07%
कोटक ब्लूचिप फंड                               15.30%
ICICI PRU ब्लूचिप फंड                        15.92%
CANARA ROBACO ब्लूचिप फंड         15.37%
बड़ोदा BNP पारिबा लार्ज कैप फंड          15.78%     

ये है पिछले एक साल का रिटर्न पिछले तीन साल प्रदर्शन और भी बेहतर रहा है। 

LargeCap Fund निवेशकों से जुटाई गई रकम का कम से कम 80 प्रतिशत टॉप 100 कंपनियों में ही निवेश करती है
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
May 15, 2023