इस IPO के लिए निवेशक पागल! लेकिन ऑफिस की फोटो देख घूम गया दिमाग!

Newsशेयर बाज़ारइस IPO के लिए निवेशक पागल! लेकिन ऑफिस की फोटो देख घूम गया दिमाग!

आज कल SME IPO का मार्केट काफी गर्म है। कुछ वक्त पहले ही Resourceful Automobiles का SME IPO आया, जो खूब चर्चा में रहा। रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल नाम की इस कंपनी के 12 करोड़ रुपये के IPO को करीब 4,800 करोड़ रुपये की बोलियां मिलीं। जिसके बाद ये खूब वायरल हुआ।

Harsh Verma
New Delhi,UPDATED: Sep 5, 2024 16:04 IST
Resourceful Automobiles का SME IPO
आज कल SME IPO का मार्केट काफी गर्म है। कुछ वक्त पहले ही Resourceful Automobiles का SME IPO आया, जो खूब चर्चा में रहा। रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल नाम की इस कंपनी के 12 करोड़ रुपये के IPO को करीब 4,800 करोड़ रुपये की बोलियां मिलीं। जिसके बाद ये खूब वायरल हुआ। लेकिन अब एक और SME IPO चर्चा में आ गया है।  
ऐसा ही कुछ हुआ है Boss Packaging SME के IPO के साथ। जिसने निवेशकों के बीच जबरदस्त क्रेज पैदा किया। लेकिन जब सोशल मीडिया पर कंपनी के ऑफिस की एक तस्वीर वायरल हुई, तो निवेशकों का दिमाग घूम गया है।

सम्बंधित ख़बरें

ऑफिस की फोटो से निवेशक हैरान!

Boss Packaging के IPO में निवेश करने वाले निवेशक उस वक्त सदमे में आ गए, जब सोशल मीडिया पर कंपनी के ऑफिस की एक तस्वीर वायरल हो गई। पिक्चर में देखा गया कि कंपनी का ऑफिस एक छोटे से शटर के पीछे है, ऊपर से बाहर एक छोटा-सा बोर्ड लगा हुआ है। अंदर का हाल और भी खराब है। तस्वीरों में पुरानी टूटी हुई कुर्सियां, एक पुरानी मेज पर कुछ सामान और फैक्ट्री का माहौल बिलकुल गंदा देखने को मिला। ये नजारा देख कर निवेशकों के होश उड़ गए। सीधी सी बात है कि जिस कंपनी में इन्वेस्टर्स निवेश कर रहे हैं, उसकी इमेज उनके मन में कुछ और ही थी। जिससे उनकों झटका लगा है।

Boss Packaging IPO 

Boss Packaging के IPO 30 अगस्त 2024 को ओपन हुआ और 3 सितंबर 2024 को बंद हुआ। इस दौरान इस IPO को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली और ये ओवरऑल 136.21 गुना सब्सक्राइब हुआ। इसमें रिटेल निवेशकों की भागीदारी 165.29 गुना रही, जबकि दूसरी कैटेगरी में 103.80 गुना सब्सक्रिप्शन दर्ज किया गया। इस IPO की कीमत ₹66 प्रति शेयर रखी गई थी और कंपनी ने कुल ₹8.41 करोड़ की राशि जुटाने के लिए यह योजना की है। बॉस पैकेजिंग सॉल्यूशंस का IPO NSE SME पर लिस्ट होगा और इसकी संभावित लिस्टिंग तारीख 6 सितंबर 2024 तय की गई है।

बिजनेस मॉडल

Boss Packaging की स्थापना जनवरी 2012 में हुई थी। कंपनी पैकेजिंग, कैपिंग और फिलिंग मशीनों का निर्माण, सप्लाई और एक्सपोर्ट करती है। इसके प्रोडक्ट्स में सेल्फ-अडहेसिव स्टिकर लेबलिंग मशीन, कन्वेयर, टर्नटेबल्स, वेब, सीलरऔर स्लीव एप्लीकेटर्स शामिल हैं। कंपनी खाद्य तेल, लुब्रिकेंट्स, केमिकल्स, कॉस्मेटिक्स, फार्मास्युटिकल्स जैसी कई इंडस्ट्रीज के लिए पैकेजिंग सॉल्यूशन देती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
Sep 5, 2024