Nazara Tech: इस ख़बर के बाद स्टॉक 4% दौड़ा

Nazara Tech: इस ख़बर के बाद स्टॉक 4% दौड़ा

कंपनी ने कहा कि नाज़ारा एआई सीओई गेमिंग, इंटरैक्टिव मीडिया, गेमीफाइड लर्निंग और अन्य डिजिटल सामग्री जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान, विकास और नवाचार को बढ़ावा देगा, तथा एआई, वीआर/एआर, ब्लॉकचेन और वेब 3.0 जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का लाभ उठाएगा।

UPDATED: Sep 5, 2024 15:41 IST
India has the world’s second largest online gaming community
India has the world’s second largest online gaming community

नज़ारा टेक्नोलॉजीज के शेयरों में गुरुवार को 4% से ज़्यादा की उछाल आ गया। कंपनी  कंपनी ने तेलंगाना राज्य सरकार के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस (CoE) खोलने के लिए हाथ मिलाया। नज़ारा टेक्नोलॉजीज ने तेलंगाना सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए है। नज़ारा का टारगेट इस साझेदारी के ज़रिए गेमिंग और डिजिटल मनोरंजन पर ध्यान केंद्रित करने वाला एक AI CoE स्थापित करना है।

नाज़ारा टेक्नोलॉजीज का शेयर गुरुवार को बीएसई पर 4.35% बढ़कर 987.95 रुपये पर पहुंच गया, जबकि पिछले दिन यह 987.95 रुपये पर बंद हुआ था। 

नजारा टेक्नोलॉजीज के ज्वाइंट एमडी और सीईओ नितीश मित्तरसैन ने कहा, "यह सहयोग नजारा को हमारे विविध पोर्टफोलियो में एआई और उभरती प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करने के लिए मदद करेगा।

कंपनी ने कहा कि नाज़ारा एआई सीओई गेमिंग, इंटरैक्टिव मीडिया, गेमीफाइड लर्निंग और अन्य डिजिटल सामग्री जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान, विकास और नवाचार को बढ़ावा देगा, तथा एआई, वीआर/एआर, ब्लॉकचेन और वेब 3.0 जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का लाभ उठाएगा।

नाज़ारा टेक्नोलॉजीज एक भारत-आधारित गेमिंग और स्पोर्ट्स मीडिया प्लेटफॉर्म है जो विश्व क्रिकेट चैम्पियनशिप, छोटा भीम और मोटू पतलू श्रृंखला के खेलों के लिए जाना जाता है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Sep 5, 2024