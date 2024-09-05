scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारReliance Bonus Share: निवेशकों के लिए आ गई गुड न्यूज़

Reliance Bonus Share: निवेशकों के लिए आ गई गुड न्यूज़

Harsh Verma
UPDATED: Sep 5, 2024 15:32 IST
Reliance Industries is more of an India theme where retail and telecom will drive growth while O2C consolidates, Bernstein said in an August 29 note.

रिलायंस को लेकर एक बड़ी खबर आ गई है। मुकेश अंबानी की देश की सबसे वैल्‍यूएबल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की ओर से बड़ा एलान कर दिया गया है। रिलायंस के निवेशक बेसब्री से बोनस से जुड़ी खबर का इंतजार कर रहे थे। आखिरार कंपनी की ओर से बोनस शेयरों पर एलान कर दिया गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बोर्ड मीटिंग में 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर को अप्रूव मिल गया है। इसका मतलब ये हुआ कि निवेशकों को एक स्टॉक के बदले दूसरा स्टॉक मिलेगा।

अगस्‍त के आख‍िरी हफ्ते में कंपनी ने अपने शेयरहोल्‍डर को एक शेयर पर एक बोनस शेयर देने का प्रस्ताव किया था। इस पर अंत‍िम फैसले की बात 5 सितंबर को होने था। Reliance Industries  ने इससे पहले 2017 और 2009 में भी शेयरधारकों को 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर जारी किए थे। इस साल अप्रैल में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए शेयरहोल्डर्स को 10 रुपये प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड देने की घोषणा की थी। कंपनी के एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये है। 29 अगस्त को कंपनी की 47वीं सालाना आम बैठक हुई थी
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Sep 5, 2024