रिलायंस को लेकर एक बड़ी खबर आ गई है। मुकेश अंबानी की देश की सबसे वैल्‍यूएबल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की ओर से बड़ा एलान कर दिया गया है। रिलायंस के निवेशक बेसब्री से बोनस से जुड़ी खबर का इंतजार कर रहे थे। आखिरार कंपनी की ओर से बोनस शेयरों पर एलान कर दिया गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बोर्ड मीटिंग में 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर को अप्रूव मिल गया है। इसका मतलब ये हुआ कि निवेशकों को एक स्टॉक के बदले दूसरा स्टॉक मिलेगा।

अगस्‍त के आख‍िरी हफ्ते में कंपनी ने अपने शेयरहोल्‍डर को एक शेयर पर एक बोनस शेयर देने का प्रस्ताव किया था। इस पर अंत‍िम फैसले की बात 5 सितंबर को होने था। Reliance Industries ने इससे पहले 2017 और 2009 में भी शेयरधारकों को 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर जारी किए थे। इस साल अप्रैल में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए शेयरहोल्डर्स को 10 रुपये प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड देने की घोषणा की थी। कंपनी के एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये है। 29 अगस्त को कंपनी की 47वीं सालाना आम बैठक हुई थी

