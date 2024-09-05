Easy Trip Planners ने दिया नया बिजनेस अपडेट, स्टॉक को लग गए पंख!

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारEasy Trip Planners ने दिया नया बिजनेस अपडेट, स्टॉक को लग गए पंख!

रिटेल निवेशकों के पसंदीदा स्टॉ Easy Trip Planners को लेकर बड़ी खबर आई है। कंपनी के ओर नया बिजनेस अपडेट दिया गया है। जिसके चलते शेयरों में बंपर तेजी देखने को मिल रही है।

Harsh Verma
New Delhi,UPDATED: Sep 5, 2024 15:35 IST
रिटेल निवेशकों के पसंदीदा स्टॉ Easy Trip Planners को लेकर बड़ी खबर आई है। कंपनी के ओर नया बिजनेस अपडेट दिया गया है। जिसके चलते शेयरों में बंपर तेजी देखने को मिल रही है। इंट्रा डे के दौरान स्टॉक 14 प्रतिशत तक उछल गए और 44 रुपए के भाव पर पहुंचते हुए दिखे।

अब समझते हैं कि स्टॉक क्यों भागा?

दरअसल EaseMyTrip ने अपनी नई सब्सिडयरी लॉन्च की है। जिसका नाम Easy Green Mobility है। नई सब्सिडयरी के जरिए कंपनी इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में उतरने जा रही है। इसमें ऑपरेशनल डिविजिन के तौर पर ऑनलाइन Bus Ticket बुकिंग पोर्टल YoloBus भी अपनी सर्विस देगा। आने वाले 2 से 3 सालों के लिए EaseMyTrip इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरिंग में करीब 200 करोड़ का निवेश करेगी। जिसमें  R&D, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करना जैसी चीजें शामिल हैं। कंपनी की तरफ ये फैसला इसलिए भी लिया गया है क्योंकि भारतीय इलेक्ट्रिक बस मार्केट साल 2024 से 2030 तक 24% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ की दर से बढ़ेगा। तो इस बिजनेस में अपार संभावनाएं हैं।

स्टॉक की पिछले दिनों की चाल देखें तो पिछले एक महीने में शेयर करीब 10 प्रतिशत भागा है। तो वहीं 6 महीने में 7 प्रतिशत नीचे गया है। वहीं एक साल में भी 10 प्रतिशत उछला है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Sep 5, 2024