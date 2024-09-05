scorecardresearch
7 दिनों से Lower Circuit में Reliance के इस स्टॉक में अब अचानक ये क्या हुआ?

पिछले कुछ समय से रिलायंस ग्रुप का एक स्टॉक खूब चर्चा में बना हुआ है। जब इसमें 27 दिन से लगातार Upper Circuit लग रहा था तब भी और अब जब स्टॉक लगातार लुढ़क रहा है तब भी। निवेशकों की टेंशन बढ़ती चली जा रही है।

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Sep 5, 2024 14:27 IST
पिछले कुछ समय से रिलायंस ग्रुप का एक स्टॉक खूब चर्चा में बना हुआ है। जब इसमें 27 दिन से लगातार Upper Circuit लग रहा था तब भी और अब जब स्टॉक लगातार लुढ़क रहा है तब भी।  FMCG सेक्टर की कंपनी Lotus Chocolate Share की बात हो रही है। लगातार गिरावट के चलते निवेशकों की टेंशन लगातार बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में स्टॉक में आगे क्या हो सकता है? इस आर्टिकल में समझने की कोशिश करते हैं।

बिजनेस मॉडल
सबसे पहले कंपनी की बात करते हैं। Lotus Chocolate की Reliance Consumer Products प्रमोटर कंपनी है, इसमें रिलायंस की हिस्सेदारी करीब 51 प्रतिशत है। बिजनेस मॉडल को देखें तो लोटस चॉकलेट्स लिमिटेड (LCL) चॉकलेट, कोको प्रोडक्ट और इसी तरह के अन्य प्रोडक्ट का निर्माण करती है। लोटस चॉकलेट्स लिमिटेड - चॉकलेट, कोको प्रोडक्ट और कोको डेरिवेटिव बनाने के लिए कोको बीन्स की सोर्सिंग और प्रोसेसिंग के बिज़नेस में है। इसके प्रोडक्ट दुनिया भर में चॉकलेट निर्माताओं और chocolate users, स्थानीय बेकरी से लेकर अंतराष्ट्रीय कंपनियों आदि को सप्लाई किए जाते हैं।

स्टॉक में चल क्या रहा है?
लोटस चॉकलेट में 18 जुलाई 2024 से 23 अगस्त 2024 के बीच लगातार 27 ट्रेडिंग सेशन तक अपर सर्किट देखने को मिला और इस दौरान शेयर की वैल्यू सिर्फ 27 दिनों में 700 रुपए से 2,608 रुपए पहुंच गई। लेकिन इतनी बड़ी बढ़त के बावजूद इस स्टॉक में सभी निवेशक अपना प्रॉफिट बुक नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि 26 अगस्त 2024 से 4 सितंबर 2024 तक पिछले 7 दिनों से इसमें लोअर सर्किट लग रहा था। जिसके वजह से स्टॉक सीधा 2,608 रुपए से 1,739 रुपए पर आ गया। लेकिन अब गुरुवार को जाकर लोअर सर्किट रुक गया है। लेकिन गिरावट अभी जारी है।

कैसी रहेगी आगे की चाल?
बिजनेस टुडे बाजार ने बात की मार्केट एक्सपर्ट राघवेंद्र सिंह से। उनका कहना है कि अभी भी और गिरावट बढ़ सकती है। 1532 रुपए के लेवल के आसपास स्टॉक आ सकता है। निवेशक के लिए खरीदारी के लेवल 1500 रुपए हैं। वहीं 1532 के लेवल के बाद ही स्टॉक में वापस तेजी लौट सकती है। 

सर्किट लगने के केस में निवेशकों को स्टॉक से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है और लोटस चॉकलेट में यही हो रहा था। लेकिन अब निवेशक इस स्टॉक से बाहर निकल सकते हैं।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
harsh verma
Published On:
Sep 5, 2024