Newsशेयर बाज़ारBitcoin ने रचा इतिहास! पहली बार ₹91 लाख के पार, अब ₹2 करोड़ की तैयारी?

Bitcoin ने रचा इतिहास! पहली बार ₹91 लाख के पार, अब ₹2 करोड़ की तैयारी?

Bitcoin Price: बिटकॉइन ने नया रिकॉर्ड सेट किया है। बिटकॉइन की कीमत अब 91 लाख रुपये के पार पहुंच गई है। माना जा रहा है कि जल्द ही इसकी कीमत 2 करोड़ के पार जा सकती है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: May 22, 2025 13:17 IST
Bitcoin PRICE

इस हफ्ते Bitcoin ने इतिहास रच दिया। बिटकॉइन की कीमत (Bitcoin Price) पहली बार $110,000 (₹91 लाख से ज्यादा) पहुंच गया। एशियाई बाजारों में गुरुवार सुबह ट्रेडिंग के दौरान Bitcoin में 2.2% की तेजी देखी गई, हालांकि थोड़ी देर बाद इसमें थोड़ी गिरावट आई।

ये तेजी ऐसे वक्त में आई है जब अमेरिका में Stablecoin बिल को लेकर बड़ी उम्मीदें जगी हैं। माना जा रहा है कि इससे क्रिप्टोकरेंसी के लिए नियम (Cryptocurrency Rule) बनेंगे।

Deribit एक्सचेंज पर ट्रेडर्स ने जो कॉल ऑप्शंस खरीदे हैं उनमें सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट $110,000, $120,000 और $300,000 Bitcoin calls में देखा गया है। ये सभी ऑप्शंस 27 जून को एक्सपायर होंगे। इससे साफ है कि मार्केट को भरोसा है कि Bitcoin अभी और ऊपर जाएगा।

Strategy नाम की कंपनी जो Michael Saylor से जुड़ी है उसने अब तक $50 billion (₹4 लाख करोड़ से ज्यादा) का Bitcoin खरीद लिया है। इसके अलावा कई नई टेक कंपनियां जैसे की convertible bonds और preferred stocks भी अलग-अलग तरीके से Bitcoin जमा कर रही हैं।

Cantor Fitzgerald की एक यूनिट, Tether Holdings और SoftBank Group ने मिलकर एक नई कंपनी Twenty One Capital Inc. लॉन्च की है जो Bitcoin treasury पर काम करेगी।

इसके साथ ही Vivek Ramaswamy की कंपनी Strive Enterprises भी Nasdaq की Asset Entities Inc. के साथ मिलकर क्रिप्टो में कदम बढ़ा रही है।

IG के एनालिस्ट Tony Sycamore ने कहा कि Bitcoin की पिछली गिरावट, जो जनवरी से अप्रैल के बीच हुई। वह असल में एक correction थी, न कि मंदी। अब अगर Bitcoin $110,000 के ऊपर टिकता है, तो अगला टारगेट $125,000 (₹1 करोड़ से ज्यादा) हो सकता है।

इसी बीच Donald Trump भी सुर्खियों में हैं क्योंकि वह गुरुवार को अपने Memecoin holders के साथ एक खास डिनर मीटिंग कर रहे हैं। ये बैठक वॉशिंगटन के पास एक गोल्फ क्लब में हो रही है।

कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये मीटिंग एक 'pay-for-access' का मामला हो सकता है, जिससे बिटकॉइन की पॉलिसी पर सवाल उठते हैं।

Bitcoin की कीमतों में लगातार बढ़त, Stablecoin कानून पर उम्मीदें और बड़ी कंपनियों की दिलचस्पी यह दिखाती है कि क्रिप्टो मार्केट एक बार फिर bullish mode में है। माना जा रहा है कि आने वाले हफ्तों में बिटकॉइन की कीमतों में और तेजी आ सकती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
