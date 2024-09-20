Cochin Shipyard Share: गिरावट के बाद स्टॉक में तूफानी तेजी! क्या है वजह?
पिछले चार ट्रेडिंग सेशन्स में Cochin Shipyard Ltd. में 8% की गिरावट आई। लेकिन शुक्रवार की 10% की दमदार तेजी ने इस गिरावट को धो दिया। आइये स्टॉक में तेजी की वजह के साथ आगे का नजरिया जानते हैं।
पिछले चार ट्रेडिंग सेशन्स में Cochin Shipyard Ltd. में 8% की गिरावट आई। लेकिन शुक्रवार की 10% की दमदार तेजी ने इस गिरावट को धो दिया। आइये स्टॉक में तेजी की वजह के साथ आगे का नजरिया जानते हैं।
कोचिन शिपयार्ड
कोचिन शिपयार्ड आज चर्चा में है क्योंकि यह उन कई शेयरों में से एक है जिन्हें FTSE ऑल वर्ल्ड इंडेक्स में शामिल किया गया है। IIFL अल्टरनेटिव रिसर्च के मुताबिक, कोचिन शिपयार्ड को शुक्रवार के ट्रेडिंग सत्र के क्लोजिंग के वक्त $30 मिलियन से ज्यादा के फंड मिलने की उम्मीद है, जब रीबैलेंसिंग होगी। गुरुवार के सेशन तक, कोचिन शिपयार्ड के शेयर ₹2,979 के अपने उच्चतम स्तर से 43% की गिरावट पर थे, जो इस साल जुलाई में आया था।
इस महत्वपूर्ण सुधार के बावजूद, कोचिन शिपयार्ड के शेयर वित्तीय वर्ष 2026 के लिए 38.3 टाइम्स गुना के प्राइस टू अर्निंग पर ट्रेड कर रहे हैं, जो 5 साल के average price-to-earnings 36.5 गुना से अभी भी ज्यादा है।
ब्रोकरेज की राय
कोचिन शिपयार्ड पर कवरेज रखने वाले पांच विश्लेषकों में से तीन ने स्टॉक पर BUY रेटिंग दी है, जबकि एक ने "HOLD करें" और एक ने "SELL" की सिफारिश की है।
Cochin Shipyard की पिछले एक महीने की चाल देखें तो 11 प्रतिशत स्टॉक टूट चुका है। 6 महीने में निवेशकों का पैसा डबल किया है। ऑल टाइम हाई से करेक्शन के बावजूद, इस स्टॉक ने 2024 में अब तक 158% की बढ़ोतरी की है।