Rent via Credit Card: हर महीने किराया देकर कमा सकते हैं रिवॉर्ड और कैशबैक, लेकिन भूलकर भी न करें ये गलती

आज के डिजिटल जमाने में क्रेडिट कार्ड से किराया (Rent via Credit Card) देना एक नया ट्रेंड बन गया है। इससे आपको सिर्फ किराया भरने की सुविधा नहीं मिलती, बल्कि कई तरह के रिवॉर्ड प्वाइंट्स और कैशबैक भी मिलते हैं। इसके साथ ही 45 से 50 दिन तक का इंटरेस्ट फ्री टाइम भी मिलता है, जिससे आपकी फाइनेंस मैनेजमेंट आसान हो जाती है। ऐसे में लाखों किरायेदार इस स्मार्ट तरीके को अपना रहे हैं।

क्रेडिट कार्ड से किराया कैसे दें?

क्रेडिट कार्ड से किराया देने के लिए आपको कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे CRED, PayZapp, Freecharge, NoBroker, और RedGiraffe का इस्तेमाल करना होता है। सबसे पहले आपको इनमें से कोई भरोसेमंद ऐप चुनना होगा। उसके बाद KYC (Know Your Customer) करना होगा।

इसके बाद मकान मालिक की बैंक डिटेल्स जैसे नाम, अकाउंट नंबर और IFSC कोड दर्ज करना होता है। इसके बाद अपनी किराया राशि डालकर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट प्रोसेस पूरी करें। ध्यान रखें कि इस प्रोसेस में 1% से 3% तक की प्रोसेसिंग फीस और GST लग सकती है, जो किराए की कुल राशि के आधार पर होगी।

क्रेडिट कार्ड से किराया देने के फायदे

क्रेडिट कार्ड से किराया देने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको 45-50 दिनों तक इंटरेस्ट-फ्री टाइम मिलता है। इससे कैश की कमी होने पर भी आप समय पर किराया भर सकते हैं। इसके अलावा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बिल चुकाने का रिमाइंडर देते हैं, जिससे पेमेंट में देरी या भूल-चूक कम हो जाती है। अगर आपका कार्ड किराया पेमेंट पर रिवॉर्ड प्वाइंट्स या कैशबैक देता है, तो यह आपके लिए एक्सट्रा बेनिफिट भी होता है।

क्रेडिट कार्ड से किराया देने के नुकसान

क्रेडिट कार्ड से किराया देने पर कुछ नुकसान भी होती हैं। सबसे पहले प्रोसेसिंग फीस का ध्यान रखें, क्योंकि यह 0.9% से 2.5% तक हो सकती है। इसके अलावा सभी क्रेडिट कार्ड कंपनियां किराया भुगतान पर रिवॉर्ड नहीं देतीं, इसलिए अपने कार्ड की टर्म्स और कंडीशंस जरूर पढ़ें। वहीं, लगातार बड़े अमाउंट क्रेडिट कार्ड से चुकाने पर आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो बढ़ जाता है। इससे क्रेडिट स्कोर खराब हो सकता है। इसके अलावा, कुछ बैंक या प्लेटफॉर्म ऐसे ट्रांजैक्शन को रेड फ्लैग कर सकते हैं।

ऐसे में सवाल है कि क्या क्रेडिट कार्ड से किराया देना सही है? इसका जवाब है कि अगर आप हर महीने समय पर अपने क्रेडिट कार्ड का पूरा बिल चुका सकते हैं और अपनी लिमिट बैलेंस रख सकते हैं तो यह तरीका आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। यह न केवल आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में मदद करेगा, बल्कि आपको रिवॉर्ड और कैशबैक भी देगा। लेकिन अगर पेमेंट में देरी होती है, तो हाई इंटरेस्ट आपके लिए बोझ बन सकती हैं। इसलिए क्रेडिट कार्ड से किराया देना तभी सही है जब आप डिसिप्लेन और समझदारी से इसका इस्तेमाल करें।