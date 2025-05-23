Credit Card: 1 से ज्यादा क्रेडिट कार्ड के फायदे के साथ जान लें नुकसान भी, पढ़ें सबकुछ यहां

scorecardresearch
आज के समय में कई लोगों के पास एक से ज्यादा क्रेडिट कार्ड होता है। एक से ज्यादा क्रेडिट कार्ड के फायदे तो होते हैं पर उससे नुकसान भी होता है। आर्टिकल में जानते हैं कि एक से ज्यादा कार्ड रखने का नुकसान क्या है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: May 23, 2025 12:02 IST
Credit Card

आज के समय में क्रेडिट कार्ड (Credit Card) जरूरत बन चुका है। इससे सैलरी आने से पहले ही शॉपिंग, रिचार्ज या ट्रैवल टिकट बुक कराना आसान हो गया है। लेकिन जब एक से ज्यादा क्रेडिट कार्ड हो जाते हैं तो फायदे के साथ-साथ कुछ नुकसान भी बढ़ने लगते हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि कई क्रेडिट कार्ड रखने से आपको कितना फायदा और नुकसान हो सकता है।

ज्यादा क्रेडिट कार्ड के फायदे? 

हर क्रेडिट कार्ड पर औसतन 45 दिनों तक ब्याज-मुक्त (Interest-Free) भुगतान करने का मौका मिलता है। अगर आपके पास एक से ज्यादा कार्ड हैं तो आप क्रेडिट साइकिल को एडजस्ट करके कुछ खर्चों को आगे भी टाल सकते हैं। यानी जब एक कार्ड का पेमेंट ड्यू हो, तब दूसरा इस्तेमाल कर सकते हैं।

इसके अलावा हर बैंक अपने क्रेडिट कार्ड्स पर अलग-अलग रिवॉर्ड पॉइंट्स (Reward Points), कैशबैक ऑफर्स (Cashback Offers) या डिस्काउंट (Discount Offers) देता है। जैसे एक कार्ड ऑनलाइन शॉपिंग के लिए बेस्ट हो सकता है, तो दूसरा ट्रैवल या मूवी टिकट्स पर ज्यादा फायदा दे सकता है। ऐसे में आप अपने फायदे के हिसाब क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं।

अगर कभी किसी महीने आपकी सैलरी लेट हो जाए या कोई इमरजेंसी हो तो आपके पास दूसरे कार्ड का ऑप्शन होता है, जिससे आप तुरंत खर्च निपटा सकते हैं।

ज्यादा क्रेडिट कार्ड रखने के नुकसान?

हर क्रेडिट कार्ड के साथ एनुअल चार्ज (Annual Fee) जुड़ा होता है। अगर आपके पास तीन या चार कार्ड हैं तो आपको उतना एनुअल चार्ज देना होगा। इससे आपकी सेविंग पर असर पड़ सकता है।

हर कार्ड की अपनी बिल डेट और ड्यू डेट होती है। एक से ज्यादा कार्ड होने पर हर कार्ड का ध्यान रखना मुश्किल हो जाता है। अगर आप एक भी डेट मिस कर गए, तो भारी पेनल्टी और ब्याज का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा ज्यादा क्रेडिट लिमिट का मतलब यह नहीं है कि आपको उतना खर्च करना चाहिए। कई बार लोग सोचते हैं कि कार्ड की लिमिट है तो इस्तेमाल कर लें, लेकिन बाद में जब पेमेंट का वक्त आता है तो परेशानी होती है। इससे आप डेट ट्रैप (Debt Trap) में फंस सकते हैं।

कैसे करें कार्ड में बैलेंस?

अगर आप एक से ज्यादा क्रेडिट कार्ड रखते हैं तो उनके इस्तेमाल को लेकर एक स्मार्ट प्लान बनाएं। कोशिश करें कि जिन कार्ड्स का आप ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते उन्हें बंद करा दें या उनका लिमिट कम करा लें। इसके साथ ही, ऑटो डेबिट सेटिंग्स या रीमाइंडर अलर्ट से बिल पेमेंट टाइम पर करें।

Priyanka Kumari
May 23, 2025