Airtel यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, अब सालभर के लिए फ्री Perplexity Pro AI टूल

Bharti Airtel ने AI आंसर इंजन Perplexity के साथ मिलकर एक बड़ा ऑफर लॉन्च किया है। अब यूजर को सालभर के लिए फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jul 17, 2025 11:34 IST
भारत में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल आम लोगों के लिए और भी आसान होने जा रहा है। Bharti Airtel ने AI आंसर इंजन Perplexity के साथ मिलकर एक बड़ा ऑफर लॉन्च किया है। बता दें कि भराती एयरटेल देश की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है। इस ऑफर के तहत Airtel के सभी मोबाइल और ब्रॉडबैंड यूजर्स को Perplexity Pro की एक साल की फ्री सब्सक्रिप्शन दी जाएगी। वैसे इसकी कीमत आम तौर पर $20 यानी करीब ₹1,730 प्रति माह होती है।

सम्बंधित ख़बरें

Airtel Thanks App से पाएं फ्री सब्सक्रिप्शन

Perplexity Pro का फ्री एक्सेस पाने के लिए यूजर को सिर्फ अपने Airtel Thanks ऐप के रिवार्ड सेक्शन में जाना होगा। यहां से वो एक क्लिक में इस खास AI सर्विस का इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं। इस सर्विस के जरिए यूजर्स स्मार्ट तरीके से सवाल पूछ सकते हैं और उन्हें भरोसेमंद और प्रोफेशनल जवाब मिलते हैं।

Perplexity ने भारत में एयरटेल के साथ यह अपनी पहली टेलीकॉम पार्टनरशिप की है। इससे पहले कंपनी SoftBank और T-Mobile जैसी इंटरनेशनल कंपनियों से भी जुड़ चुकी है। भारत जैसे बड़े इंटरनेट मार्केट में यह साझेदारी कंपनी के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है।

Google से सीधी टक्कर

दिलचस्प बात यह है कि इस साझेदारी की घोषणा ऐसे समय में हुई है जब Google ने भी भारत के छात्रों के लिए अपने AI टूल्स (Gemini Pro, Veo 3 आदि) का एक साल फ्री सब्सक्रिप्शन देने का एलान किया था।

Perplexity ने हाल ही में बताया था कि भारत उसके टॉप-4 देशों में शामिल है जहां सबसे ज्यादा रोजाना ट्रैफिक आता है। कंपनी का कहना है कि भारत के लोग AI के लिए पैसे देने को भी तैयार हैं, जो उनके लिए सरप्राइजिंग रहा।

इस साल की शुरुआत में Perplexity ने IPL के लिए एक खास पेज लॉन्च किया था। इससे क्रिकेट प्रेमियों को लाइव अपडेट, स्कोर और खबरें मिलती थीं। आगे कंपनी मनोरंजन, फिल्मों और लोकल भाषाओं में कंटेंट जोड़ने की योजना बना रही है।

Paytm से भी हो चुकी साझेदारी

Perplexity ने फरवरी 2025 में Paytm के साथ भी पार्टनरशिप की थी। इसमें उसकी AI तकनीक को Paytm ऐप में शामिल किया गया। इससे यूजर्स को पेमेंट के साथ-साथ जानकारी पाने की सुविधा भी मिलती है।

Perplexity की शुरुआत 2022 में अरविंद श्रीनिवास और उनकी टीम ने की थी। आज यह कंपनी $9 बिलियन वैल्यूएशन तक पहुंच चुकी है और जल्द ही $14 बिलियन की नई फंडिंग के लिए बातचीत कर रही है। इसके निवेशकों में Jeff Bezos (Amazon फाउंडर) और Nvidia जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं।

