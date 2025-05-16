शेयर बाजार (Share Market) की उठा-पटक के बीच आज भी बहुत से लोग ऐसे इनवेस्टमेंट ऑप्शन चुनते हैं, जहां पैसा सुरक्षित रहे और तय समय में अच्छा रिटर्न भी मिले। ऐसे में Post Office की Saving Schemes एक शानदार ऑप्शन बनकर सामने आती हैं। पोस्ट ऑफिस की स्कीमें उन लोगों के लिए काफी अच्छा ऑप्शन हैं जो रिस्क नहीं लेना चाहते, लेकिन रिटर्न भी बेहतर चाहते हैं।

Post Office Saving Account

अगर आप अपना पैसा किसी सुरक्षित जगह पर रखना चाहते हैं, तो Post Office Saving Account आपके लिए बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। इस पर आपको सालाना 4% ब्याज (Post Office Saving Account Interest Rate) मिलता है। इसमें अकाउंट खोलने के लिए केवल ₹500 की जरूरत होती है। इसमें डिपॉजिट की कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है और इसमें मिलने वाला ब्याज ₹10,000 तक टैक्स फ्री (Tax Exemption under Section 80TTA) भी है।

Post Office RD

Post Office RD (Recurring Deposit) खास तौर पर मिडिल क्लास परिवारों के बीच पॉपुलर है। इसमें आप हर महीने ₹100 से निवेश शुरू कर सकते हैं और 5 साल के बाद एक अच्छी रकम पा सकते हैं। अभी इस स्कीम पर 6.7% सालाना ब्याज मिल रहा है, जो हर तिमाही कंपाउंड होता है। RD में समय से किस्त न देने पर पेनेल्टी लगता है और एक साल बाद इसमें जमा रकम पर लोन भी मिल सकता है।

Post Office Time Deposit

अगर आप एक तय समय के लिए पैसा निवेश करना चाहते हैं, तो Post Office Time Deposit (TD) स्कीम आपके लिए सही रहेगी। 1 साल से 5 साल तक की TD में ब्याज दरें 6.9% से लेकर 7.5% तक हैं। सबसे ज्यादा ब्याज 5 साल की डिपॉजिट पर मिलता है, यानी 7.5%। साथ ही 5 साल की TD पर Income Tax Act के Section 80C के तहत टैक्स छूट भी मिलती है।

Post Office Monthly Income Scheme

अगर आप चाहते हैं कि हर महीने आपके अकाउंट में एक तय रकम आए, तो Post Office MIS (Monthly Income Scheme) आपके लिए फायदेमंद है। इसमें 7.4% सालाना ब्याज (Monthly Interest Post Office Scheme) मिलता है जो हर महीने आपके अकाउंट में आता है। सिंगल अकाउंट में 9 लाख और ज्वाइंट अकाउंट में 15 लाख रुपये तक निवेश कर सकते हैं। यह स्कीम खासतौर पर सीनियर सिटिजन्स और रिटायर्ड लोगों के लिए बहुत कारगर है।

Sukanya Samriddhi Yojana

Sukanya Samriddhi Yojana (SSY) एक ऐसी स्कीम है, जो खासतौर पर बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बनाई गई है। इसमें 8.2% सालाना ब्याज मिलता है और यह सबसे ज्यादा ब्याज देने वाली स्कीमों में से एक है। इसमें माता-पिता अपनी 10 साल से कम उम्र की बेटी के नाम से अकाउंट खोल सकते हैं। इसमें सालाना ₹250 से लेकर ₹1.5 लाख तक निवेश कर सकते हैं और मैच्योरिटी 21 साल में होती है।

Public Provident Fund

अगर आप लॉन्ग टेन्योर के लिए एक सेफ और टैक्स फ्री इनवेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं, तो PPF (Public Provident Fund) आपके लिए सही है। इसमें 15 साल की लॉक-इन पीरियड होती है और 7.1% सालाना ब्याज मिलता है। इसमें भी आप ₹500 से लेकर ₹1.5 लाख रुपये तक सालाना निवेश कर सकते हैं। PPF में मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी अमाउंट पूरी तरह टैक्स फ्री होता है।