Post Office Scheme: बिना रिस्क के मिलेगा हाई रिटर्न, पोस्ट ऑफिस का ये स्कीम छापेगा पैसा

इन्वेस्टमेंट दो तरीके से होती है। एक बिना रिस्क के साथ तो दूसरा रिस्क के साथ। कई निवेशक रिस्क के साथ स्टॉक मार्केट (Stock Market), म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) में निवेश करते हैं। वहीं कुछ निवेशक फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में निवेश करते हैं। एफडी पर ज्यादा रिटर्न नहीं मिलता है।

अगर आप बिना रिस्क के ज्यादा रिटर्न पाना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस स्कीम (Post Office Scheme) काफी अच्छा ऑप्शन है। अच्छे रिटर्न के लिए आप पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम (Post Office Time Deposit Scheme) में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दरअसल, पोस्ट ऑफिस की यह स्कीम एफडी की तरह ही काम करती है। इस स्कीम में फिक्स्ड टेन्योर के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है। सरकार से सपोर्ट मिलने के कारण यह योजना पूरी तरह से भरोसेमंद है यानी इसमें गारंटीड रिटर्न मिलता है।

1,000 रुपये से शुरू करें इन्वेस्टमेंट

पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम में मिनिमम इन्वेस्टमेंट वैल्यू काफी कम होता है। इसमें आप 1,000 रुपये से इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं। हालांकि, इन्वेस्टमेंट की मैक्सिमम लिमिट कोई नहीं है। इस स्कीम में अलग टेन्योर पर अलग ब्याज मिलता है। वर्तमान में अगर कोई निवेशक एक साल के लिए निवेश करता है तो उसे 6.9 फीसदी का ब्याज मिलेगा।

वहीं, 2 साल पर 7 फीसदी और 3 साल पर 7.1 फीसदी का इंटरेस्ट मिलेगा। पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम में 5 साल के टेन्योर पर 7.5 फीसदी का इंटरेस्ट ऑफर किया जाता है।

निवेशक को मिलेगा टैक्स बेनिफिट

इन्वेस्टमेंट के साथ टैक्स बेनिफिट का लाभ उठाना बेहद जरूरी है। पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम में निवेशकों को टैक्स बेनिफिट (Tax Benefit) मिलता है। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80सी के तहत इसमें 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स बेनिफिट मिलता है।

पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम में प्री-मैच्योर की सुविधा भी दी जाती है। हालांकि, इसके अलग नियम व शर्तें होती है। निवेशक 6 महीने के बाद निकासी कर सकता है, इस निकासी के लिए उसे पेनल्टी देनी होगी। इसके अलावा स्कीम के मैच्योर हो जाने के बाद इन्वेस्टर ऑटो-रिन्युअल का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता है। वहीं, अकाउंट ओपन करते समय अकाउंटहोल्डर नॉमिनी का नाम भी एड करवा सकता है।

मिलता है तगड़ा रिटर्न

अगर पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम में किसी निवेशक ने 5 साल के लिए 10 लाख रुपये का निवेश किया है तो उसे 7.5 फीसदी के हिसाब से ब्याज मिलेगा। इसका मतलब है कि उसे टोटल 4,49,949 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा। इसका मतलब है कि मैच्योरिटी पर उसे कुल 14,49,949 रुपये मिलेगा।

आपको बता दें कि इस स्कीम में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है। हर तिमाही ब्याज को इन्वेस्ट वैल्यू से जोड़ा जाता है। कंपाउंडिंग की वजह से ही इन्वेस्ट वैल्यू ज्यादा होती है।