Post Office Scheme के जरिये करें लखपति बनने का सपना साकार, समझें पूरा कैलकुलेशन
Post Office Scheme के जरिये आप लखपति बन सकते हैं। हम आपको आर्टिकल में Post Office RD Scheme के कैलकुलेटर के बारे में बताएंगे।
इन्वेस्टमेंट के लिए आज के समय में बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं। अगर निवेशक रिस्क के साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वह शेयर बाजार (Share Market), म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) में निवेश कर सकते हैं। वहीं, सिक्योर इन्वेस्टमेंट के लिए एफडी (FD), सरकारी स्कीम्स (Goverment Scheme) काफी अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस स्कीम (Post Office Scheme) भी काफी सही ऑप्शन हैं। इसमें गारंटीड रिटर्न के साथ कोई रिस्क भी नहीं होता है।
अगर आप लखपति बनने का सपना देख रहे हैं तो इस सपने को साकार करने में पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम (Post Office RD Scheme) काफी सही रहेगा। हम आपको नीचे बताने वाले हैं कि पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम कैसे लखपति बनाने में मदद करता है।
पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम (Post Office RD Scheme)
पोस्ट ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार इस स्कीम में 6.7 फीसदी का रिटर्न मिलता है। इस स्कीम में 100 रुपये से इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। स्कीम में हर तिमाही इंटरेस्ट का कैलकुलेट होता है। स्कीम में निवेशक के पास प्री-मैच्योर का ऑप्शन भी होता है। इसके अलावा इस स्कीम में इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80सी के तहत टैक्स बेनिफिट (Tax Benefit) भी मिलता है।
कैसे बनेंगे लखपति (Post Office RD Scheme Calculator)
अगर आप इस स्कीम में हर महीने 5000 रुपये का निवेश 10 साल के लिए करते हैं तो 10 साल में 8,54,272 रुपये की इन्वेस्टमेंट की होगी। इस इन्वेस्टमेंट पर 6.7 फीसदी के हिसाब से 2,54,272 रुपये का ब्याज मिलेगा। इस तरह 10 साल में आप 10 लाख रुपये का फंड बना लेंगे।
अगर आप इन्वेस्टमेंट वैल्यू बढ़ाते हैं तो आपको और ज्यादा रिटर्न मिलेगा। उदाहरण के तौर पर हर महीने 8,000 रुपये के निवेश करने पर आपका फंड 13 लाख रुपये से ज्यादा का तैयार होता।
अगर आप फ्यूचर गोल को पूरा करना चाहते हैं तो यह स्कीम बेस्ट है। इस स्कीम में जहां एक तरफ शानदार रिटर्न मिल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ इस स्कीम में कोई जोखिम भी नहीं है।