Post Office Scheme: इस स्कीम में मिलता है हर महीने फिक्स्ड ब्याज, क्या आप पोस्ट ऑफिस की इस स्पेशल स्कीम के बारे में जानते हैं

Post Office Scheme काफी पॉपुलर हो गया है। इस स्कीम में गारंटी रिटर्न के साथ सिक्योर इन्वेस्टमेंट भी मिलता है। हम आपको आर्टिकल में ऐसे पोस्ट ऑफिस स्कीम के बारे में बताएंगे जिसमें हर महीने ब्याज मिलता है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Apr 3, 2025 11:20 IST
Post Office Monthly Income Scheme

पोस्ट ऑफिस स्कीम काफी पॉपुलर स्कीम है। इन स्कीम में जहां निवेशकों का पैसा पूरी तरह से सिक्योर रहता है तो वहीं दूसरी तरफ इसमें शानदार ब्याज भी मिलता है। अगर आप भी सेफ इन्वेस्टमेंट की तलाश कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। हम आपको पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी स्कीम के बारे में बताएंगे जिसमें आप हर महीने छोटे निवेश के जरिये शानदार ब्याज कमा सकते हैं। जी हां, हम पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम (Post Office Monthly Income Scheme) के बारे में बात कर रहे हैं। 

पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में आपको हर महीने कमाई करने का मौका मिलता है। इसके अलावा इस स्कीम में खास बात है कि इसमें फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है। यानी आपको ब्याज दर कम होने का कोई डर नहीं होगा। 

मंथली स्कीम में मिलता है गारंटी रिटर्न

पोस्ट ऑफिस की मंथली स्कीम में आपको केवल एक बार ही निवेश करना होता है। यानी आपको हर महीने निवेश की झंझट खत्म हो जाती है। इस स्कीम में निवेश राशि पर हर महीने ब्याज आता रहता है यानी यह स्कीम रेगुलर इनकम का सोर्स भी है। पोस्ट ऑफिस मंथली स्कीम में आपको कम से कम 1,000 रुपये का निवेश करना होता है। स्कीम में अधिकतम 9 लाख रुपये का निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो स्कीम में ज्वाइंट अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं। 

अगर आप मंथली स्कीम में ज्वाइंट अकाउंट ओपन करवाते हैं तब आप मैक्सिमम 15 लाख रुपये का निवेश कर सकते हैं। वर्तमान में पोस्ट ऑफिस की मंथली स्कीम पर (Post Office Monthly Scheme Interest Rate) 7.4 फीसदी का ब्याज मिल रहा है, इंटरेस्ट की पेमेंट हर महीने होती है। पोस्ट ऑफिस मंथली स्कीम के नियमों (Post Office Monthly Scheme Rule) के अनुसार इसमें 5 साल का लॉक-इन पीरियड होता है, यानी आप 5 साल तक निवेश राशि को निकाल नहीं सकते हैं। 

इतने निवेश के बाद मिलेगा  5550 रुपये का फिक्स ब्याज

अगर आप पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में एकमुश्त 9 लाख रुपये का निवेश करते हैं तो आपको हर महीने 5,550 रुपये का फिक्स्ड ब्याज मिलेगा। वही, लॉक-इन पीरियड यानी 5 साल पूरे होने के बाद आपके अकाउंट में डायरेक्ट निवेश राशि आ जाएगी। इस तरह आप पांच साल में आप 9 लाख रुपये निवेश के जरिये  कुल 3,33,000 रुपये का ब्याज कमा सकते हैं। 

