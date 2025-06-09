scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsपर्सनल फाइनेंसPost Office Scheme: शेयर बाजार छोड़ लोग भाग रहे हैं इस सरकारी स्कीम की ओर,पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम से मिल रहा है बंपर ब्याज

Post Office Scheme: शेयर बाजार छोड़ लोग भाग रहे हैं इस सरकारी स्कीम की ओर,पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम से मिल रहा है बंपर ब्याज

Post Office RD Scheme: पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम निवेशकों के लिए काफी बेस्ट है। इस स्कीम में गारंटी रिटर्न मिलता है। आर्टिकल में इस स्कीम के बारे में विस्तार से जानते हैं।

Advertisement
Priyanka Kumari
Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jun 9, 2025 14:37 IST

शेयर बाजार में इन दिनों जो उठापटक चल रही है, उसने आम निवेशक को डरा दिया है। कई लोग अब ऐसे ऑप्शन तलाश रहे हैं जहां पैसा सिक्योर भी रहे और अच्छा रिटर्न भी मिले। ऐसे में पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम (Post Office RD Scheme) निवेशकों के लिए काफी अच्छा ऑप्शन है। यह स्कीम पूरी तरह से सुरक्षित है और इसमें ब्याज की गारंटी भी मिलती है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

क्या है पोस्ट ऑफिस की RD स्कीम?

रेकरिंग डिपॉजिट यानी RD एक ऐसी स्कीम है। इसमें हर महीने थोड़ी-थोड़ी राशि जमा करके लंबी अवधि में बड़ा फंड बनाया जा सकता है। पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में सिर्फ ₹100 से भी निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। यह स्कीम 5 साल के लिए होती है, लेकिन निवेशक चाहें तो इसे और 5 साल के लिए आगे बढ़ा सकते हैं।

अगर आप इस स्कीम में हर महीने ₹5,000 जमा करते हैं तो 5 साल में आपका कुल निवेश ₹3,00,000 होगा। पोस्ट ऑफिस इस स्कीम पर 6.8% सालाना कंपाउंड ब्याज देता है। इस हिसाब से 5 साल में आपको लगभग ₹56,830 ब्याज मिलेगा। यानी मैच्योरिटी पर आपको ₹3,56,830 मिलेंगे।

अब अगर आप इस स्कीम को और 5 साल के लिए बढ़ा देते हैं और हर महीने ₹5,000 जमा करते रहते हैं तब कुल इन्वेस्टमेंट ₹6,00,000 हो जाएगा। इस पर ₹2,54,272 के करीब ब्याज मिलेगा । इस तरह 10 साल में आपका कुल फंड ₹8,54,272 बन जाएगा।

पोस्ट ऑफिस की यह योजना खास उन लोगों के लिए है जो बाजार के रिस्क से बचना चाहते हैं लेकिन सेविंग्स से अच्छा ब्याज भी कमाना चाहते हैं। यह स्कीम भारत सरकार की तरफ से शुरू की गई है, इसलिए इसमें पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहता है और ब्याज दर भी फिक्स होती है।

मिलती है प्री-मैच्योर की फैसिलिटी

अगर कभी अचानक पैसे की जरूरत हो जाए तो इस स्कीम में प्रीमैच्योर क्लोजर की भी सुविधा है। यानी आप 3 साल के बाद अकाउंट बंद कर सकते हैं। इसके अलावा RD चालू रहने के एक साल बाद आप जमा राशि का 50% तक लोन भी ले सकते हैं।  पोस्ट ऑफिस की यह स्कीम गांव, कस्बे, छोटे शहर और बड़े महानगर सभी जगह के लोगों के लिए फायदेमंद है। इसमें कोई बड़ा फॉर्म नहीं भरना पड़ता, बस आधार और एक फोटो लेकर पोस्ट ऑफिस जाकर अकाउंट ओपन करवाना होता है। 

Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Jun 9, 2025