Newsपर्सनल फाइनेंसPaytm New Feature: अब पेटीएम से की गई पेमेंट कोई नहीं देख पाएगा, नया फीचर आपकी प्राइवेसी बचाएगा

Paytm New Feature: अब पेटीएम से की गई पेमेंट कोई नहीं देख पाएगा, नया फीचर आपकी प्राइवेसी बचाएगा

Paytm Hide Payment Feature: पेटीएम ने यूजर की प्राइवसी का ध्यान रखते हुए नया फीचर लॉन्च किया है। इस फीचर में यूजर आसानी से अपने ट्रांजैक्शन को हाइड कर सकते हैं। आर्टिकल में जानते हैं कि यह फीचर कैसे काम करता है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: May 20, 2025 13:34 IST
Paytm New Feature

Paytm ने अपने सभी UPI यूजर्स के लिए एक कमाल का प्राइवेसी फीचर लॉन्च किया है। पेटीएम ने Hide Payment Feature लॉन्च किया है। इस फीचर की मदद से यूजर जब चाहें तब अपने ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को छिपा सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर यूजर अपनी कोई पेमेंट को नहीं दिखाना चाहता है तो वह उसे हाइड कर सकता है। 

इस फीचर से इन्हें होगा फायदा

Paytm का ये फीचर खास उन लोगों के लिए लाया गया है जो अपनी पेमेंट हिस्ट्री को हाइड करना चाहते हैं। उदहारण के तौर पर कई बार हम फार्मेसी, गिफ्ट शॉप, या किसी पर्सनल चीज से पेमेंट करते हैं, जिसे हम पब्लिक नहीं करना चाहते। ऐसे में यह नया UPI Privacy Feature बहुत कामगार साबित होगा। 

Paytm ने कहा है कि वह यूजर्स की जरूरत और उनकी प्राइवेसी को समझता है। आजकल जब डिजिटल पेमेंट आम हो चुका है, तो ऐसे में सभी ट्रांजैक्शन सबके सामने न रहें, यह जरूरी है। कई लोग चाहते हैं कि पर्सनल गिफ्ट भेजे या मेडिकल से जुड़ी पेमेंट के बारे में सबको पता न चले। ऐसे में Paytm का यह नया फीचर काफी मददगार साबित होगा।

कैसे छिपाएं ट्रांजैक्शन हिस्ट्री? (How to Hide Payment History?)

स्टेप 1: सबसे पहले यूजर को पेटीएम ऐप ओपन करना है।

स्टेप 2: इसके बाद Balance & History वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है।

स्टेप 3: अब "Payment History" टैब में जाएं।

स्टेप 4: पेमेंट हिस्ट्री में जिस ट्रांजैक्शन को छिपाना है, उसे लेफ्ट स्वाइप करें।

स्टेप 5: अब "Hide" के ऑप्शन पर टैप करें और "Yes" क्लिक करके कन्फर्म कर दें।

छिपे हुए ट्रांजैक्शन कैसे देखें? 

स्टेप 1: पेटीएम ऐप में जाकर Balance & History सेक्शन में जाएं।

स्टेप 2: अब पेमेंट हिस्ट्री के पास तीन डॉट में जाएं।

स्टेप 3: यहां यूजर को पहले अपनी पहचान वेरिफाई करनी होगी। इसके लिए यूजर को पेटीएम पिन या बायोमैट्रिक लॉक देना होगा।

स्टेप 4: इसके बाद हाइड किए गए सभी ट्रांजैक्शन शो होंगे। यूजर चाहें तो इन ट्रांजैक्शन को दोबारा हाइड कर सकते हैं। 

अगर किसी यूजर के पेटीएम ऐप पर यह फीचर शो नहीं हो रहा है तो उन्हें Google Store या Apple Store के जरिये Paytm App को अपडेट करना होगा। 


 

