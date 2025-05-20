scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारDLF के तगड़े मुनाफे से उछला शेयर, सिर्फ एक झटके में 6% की छलांग

DLF के तगड़े मुनाफे से उछला शेयर, सिर्फ एक झटके में 6% की छलांग

DLF Share: आज रियल एस्टेट सेक्टर की बड़ी कंपनी DLF के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। कंपनी ने शानदार तिमाही नतीजे के साथ डिविडेंड का भी एलान किया है।

Advertisement
Priyanka Kumari
Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: May 20, 2025 12:35 IST
Tata Motors is well-placed to weather near-term risks, said Emkay Global as it suggested a target of Rs 800 on the stock. The same brokearge retained its 'Buy' on Tata Steel with a target of Rs 185. 
Power Grid, BEL, DLF, PI Industries, Petronet LNG, NLC India, Gujarat Gas, IRB Infra, Redington, Pfizer, Esis Life, Karur Vysya Bank, Jupiter Wagons, DOMS Industries, ACME Solar shall announce their March 2025 quarter results today.

शेयर बाजार में कई कंपनियां अभी भी तिमाही नतीजे जारी कर रही है। हाल ही में रियल एस्टेट सेक्टर की बड़ी कंपनी DLF लिमिटेड ने चौथी तिमाही के नतीजे शेयर किये। कंपनी के शानदार नतीजों के बाद स्टॉक  में तेजी आई। आज सुबह बाजार खुलते ही कंपनी के शेयर 6 फीसदी तक चढ़ गए। 

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

खबर लिखते वक्त कंपनी के शेयर (DLF Share) करीब 4 फीसदी की बढ़त के साथ ₹766.85 प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहे थे। इंट्रा-डे में शेयर ने ₹783 के उच्चतम स्तर को छुआ है। शेयर में तेजी आने के बाद कंपनी का मार्केट कैप बढ़कर 1.92 लाख करोड़ रुपये हो गया।

कैसी है कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस (DLF Q4 Result)

DLF ने जनवरी-मार्च 2025 तिमाही में 1,282 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट कमाया। कंपनी की कमाई यानी रेवेन्यू भी 46.5% बढ़कर 3,127.6 करोड़ रुपये पहुंच गया, जबकि पिछले साल यह 2,134.8 करोड़ रुपये था।

कंपनी ने किया डिविडेंड का एलान (DLF Dividend)

DLF ने अपने शेयरहोल्डर्स को बड़ा तोहफा दिया है। कंपनी 2 रुपये फेस वैल्यू वाले हर शेयर पर 6 रुपये का डिविडेंड देगी। 

कैसी है शेयर की परफॉर्मेंस (DLF Share Performance)

DLF के शेयर की परफॉर्मेंस की बात करे तो सालभर में स्टॉक ने ज्यादा फायदा नहीं दिया है। एक साल में शेयर ने 9 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है। साल 2025 की शुरुआत से अब तक 6% की गिरावट आई है। हालांकि, स्टॉक ने तीन साल में 131.32फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है। वहीं, पांच साल में शेयर ने 449.59 फीसदी का रिटर्न दिया। 

मार्केट एक्सपर्ट  का मानना है कि DLF का मुनाफा और रेवेन्यू बढ़ना कंपनी के लिए पॉजिटिव संकेत है। डिविडेंड का ऐलान भी निवेशकों को लुभा सकता है। हालांकि, एक साल में शेयर का परफॉर्मेंस थोड़ा कमजोर रहा है, लेकिन अगर कंपनी इसी तरह कमाई और प्रॉफिट बढ़ाती रही, तो शेयर में लंबी रेस की उम्मीद की जा सकती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
May 20, 2025