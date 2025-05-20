शेयर बाजार में कई कंपनियां अभी भी तिमाही नतीजे जारी कर रही है। हाल ही में रियल एस्टेट सेक्टर की बड़ी कंपनी DLF लिमिटेड ने चौथी तिमाही के नतीजे शेयर किये। कंपनी के शानदार नतीजों के बाद स्टॉक में तेजी आई। आज सुबह बाजार खुलते ही कंपनी के शेयर 6 फीसदी तक चढ़ गए।

खबर लिखते वक्त कंपनी के शेयर (DLF Share) करीब 4 फीसदी की बढ़त के साथ ₹766.85 प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहे थे। इंट्रा-डे में शेयर ने ₹783 के उच्चतम स्तर को छुआ है। शेयर में तेजी आने के बाद कंपनी का मार्केट कैप बढ़कर 1.92 लाख करोड़ रुपये हो गया।

कैसी है कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस (DLF Q4 Result)

DLF ने जनवरी-मार्च 2025 तिमाही में 1,282 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट कमाया। कंपनी की कमाई यानी रेवेन्यू भी 46.5% बढ़कर 3,127.6 करोड़ रुपये पहुंच गया, जबकि पिछले साल यह 2,134.8 करोड़ रुपये था।

कंपनी ने किया डिविडेंड का एलान (DLF Dividend)

DLF ने अपने शेयरहोल्डर्स को बड़ा तोहफा दिया है। कंपनी 2 रुपये फेस वैल्यू वाले हर शेयर पर 6 रुपये का डिविडेंड देगी।

कैसी है शेयर की परफॉर्मेंस (DLF Share Performance)

DLF के शेयर की परफॉर्मेंस की बात करे तो सालभर में स्टॉक ने ज्यादा फायदा नहीं दिया है। एक साल में शेयर ने 9 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है। साल 2025 की शुरुआत से अब तक 6% की गिरावट आई है। हालांकि, स्टॉक ने तीन साल में 131.32फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है। वहीं, पांच साल में शेयर ने 449.59 फीसदी का रिटर्न दिया।

मार्केट एक्सपर्ट का मानना है कि DLF का मुनाफा और रेवेन्यू बढ़ना कंपनी के लिए पॉजिटिव संकेत है। डिविडेंड का ऐलान भी निवेशकों को लुभा सकता है। हालांकि, एक साल में शेयर का परफॉर्मेंस थोड़ा कमजोर रहा है, लेकिन अगर कंपनी इसी तरह कमाई और प्रॉफिट बढ़ाती रही, तो शेयर में लंबी रेस की उम्मीद की जा सकती है।