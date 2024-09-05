Monthly SIP: 2021 से 10,000 रुपये की मासिक SIP ने दिया 5 लाख से ज्यादा का रिटर्न

3 सितंबर, 2021 को लॉन्च किए गए केनरा रोबेको वैल्यू फंड ने शुरुआत से लेकर अब तक 23.62% और पिछले एक साल में 42.88% का रिटर्न दिया है, जबकि बेंचमार्क इंडेक्स ने क्रमशः 18.42% और 41.14% का रिटर्न दिया है। इसकी तुलना में बेंचमार्क बीएसई 500 टीआरआई ने 27.08% का रिटर्न दिया है। केनरा रोबेको म्यूचुअल फंड की ओपन-एंडेड इक्विटी स्कीम ने हाल ही में अपने लॉन्च के तीन साल पूरे किए हैं।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

30 अगस्त तक इसका वार्षिक रिटर्न (XIRR) 31.23%

अगर आपने 10,000 रुपये की सिप डाली होती तो इसमें सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) की कुल राशि 3.6 लाख रुपये हो चुकी होती। इसका मतलब है कि 30 अगस्त तक इसका वार्षिक रिटर्न (XIRR) 31.23% है। शुरुआत के समय फंड में किया गया 1 लाख रुपये का एकमुश्त निवेश अब 23.66% की CAGR के साथ 1.89 लाख रुपये होता।

फंड पोर्टफोलियो

इस फंड में पोर्टफोलियो का 95% से अधिक हिस्सा इक्विटी में लगाया गया है, जिसमें से 60% से अधिक राशि अकेले लार्जकैप शेयरों में निवेश की गई है। इस फंड ने अपना अधिकांश पैसा फाइनेंशिय, एनर्जी, आईटी, कंज्यूमर, हेल्थ सर्विसेज सर्विसेज में निवेश किया है। फंड की शीर्ष 5 होल्डिंग्स ICICI बैंक लिमिटेड, HDFC बैंक लिमिटेड, Infosys Limited, Reliance Industries, NTPC में हैं।