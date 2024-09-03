Pakistan: भारत में निफ्टी है लेकिन पाकिस्तान का निफ्टी क्या है?

भारत में निफ्टी और बीएसई है लेकिन क्या आपको मालूम है कि पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज को क्या कहते हैं। कराची स्टॉक एक्सचेंज (KSE) पाकिस्तान का सबसे पुराना और प्रमुख शेयर बाजार है। इसकी स्थापना 18 सितंबर 1947 को हुई थी, जो पाकिस्तान के स्वतंत्रता प्राप्ति के कुछ ही समय बाद थी।

इतिहास और विकास

कराची स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत छोटे पैमाने पर हुई थी, लेकिन समय के साथ यह पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सक्रिय शेयर बाजार बन गया। शुरुआती दौर में, केवल कुछ ही कंपनियों के शेयर यहां सूचीबद्ध थे, लेकिन धीरे-धीरे इस बाजार ने तेजी से विकास किया और आज यहां सैकड़ों कंपनियों के शेयर ट्रेड किए जाते हैं।

कितने बजे खुलता है?

पाकिस्तान का शेयर बाजार नियमित व्यापारिक दिनों में खुला रहता है, और यहां का व्यापारिक समय आमतौर पर सुबह 9:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक होता है। KSE में विभिन्न सूचकांक होते हैं, जिनमें KSE-100 सबसे प्रमुख है। KSE-100 सूचकांक में शीर्ष 100 कंपनियों के शेयर शामिल होते हैं, जो बाजार की स्थिति का प्रतिनिधित्व करते हैं।

नई बिल्डिंग का निर्माण

2016 में, कराची स्टॉक एक्सचेंज का लाहौर और इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज के साथ एकीकरण हुआ, और इसे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज (PSX) के नाम से जाना जाने लगा। इस एकीकरण का उद्देश्य बाजार की कार्यक्षमता को बढ़ाना और निवेशकों के लिए एकीकृत व्यापारिक प्लेटफॉर्म प्रदान करना था। हालांकि पाकिस्तान की मौजूदा इकोनॉमी की हालत का असर एक्सचेंज पर पड़ा है और काफी कम कंपनियां लिस्ट होने के लिए आईपीओ लेकर आती है। हालांकि पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज ने रिटर्न ठीक-ठाक दिया है लेकिन नई कंपनियों की लिस्टिंग काफी कम होती है।