जब भी कोई अचानक जरूरत आती है, जैसे अस्पताल का खर्चा, गाड़ी खराब हो जाना या घर की मरम्मत तब तुरंत पैसे की जरूरत पड़ती है। लेकिन बैंक से लोन लेने का प्रोसेस लंबी, पेचीदा और डॉक्युमेंट्स से भरी होती है। ऐसे में no-document personal loan यानी बिना डॉक्यूमेंट वाला लोन आपके लिए बड़ी राहत बन सकता है।

अब डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स ने लोन लेना इतना आसान बना दिया है कि सिर्फ मोबाइल से अप्लाई करके मिनटों में पैसे मिल सकते हैं।

No-document loan क्या होता है?

पहले लोन लेने के लिए सैलरी स्लिप, नौकरी का प्रूफ, ITR और पता जांच जैसे ढेर सारे डॉक्युमेंट्स देने पड़ते थे। लेकिन no-document loan में ये सब झंझट नहीं होता। यहां आपकी क्रेडिट स्कोर, बैंक स्टेटमेंट और पिछले लोन रिकॉर्ड के आधार पर ही लोन पास हो सकता है। सबसे अच्छी बात है कि ये लोन unsecured होते हैं, मतलब कोई जमानत (collateral) नहीं देनी होती।

कब काम आता है ऐसा लोन?

मेडिकल इमरजेंसी में

अचानक ट्रैवल खर्च में

गाड़ी या घर की मरम्मत में

शादी, पारिवारिक फंक्शन या अचानक आए बिल में

जब कैशफ्लो कम हो और लोन की तुरंत ज़रूरत हो

बिना इनकम प्रूफ लोन कैसे लें?

अगर आपके पास सैलरी स्लिप नहीं है, तब भी लोन मिल सकता है। इसके लिए इन बातों का ध्यान रखें:

क्रेडिट स्कोर चेक करें: 750 या उससे ऊपर का स्कोर आपके लिए फायदेमंद रहेगा।

सही लेंडर चुनें: डिजिटल प्लेटफॉर्म्स या फिनटेक ऐप्स पर ध्यान दें जो कम दस्तावेज़ों में लोन देते हों।

बेसिक KYC तैयार रखें: आधार कार्ड, पैन कार्ड, पिछले 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट और एड्रेस प्रूफ जैसे दस्तावेज़ ज़रूरी हो सकते हैं।

Co-applicant जोड़ें: अगर आपका खुद का स्कोर कमजोर है, तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति को साथ जोड़ लें जिनकी इनकम स्टेबल हो।

ऐसे बढ़ाएं अपनी लोन एलिजिबिलिटी

समय पर लोन और क्रेडिट कार्ड का भुगतान करें

कम EMI वाले लोन पहले चुका दें

बैंक से अच्छे रिश्ते बनाए रखें, ताकि प्री-अप्रूव्ड लोन ऑफर मिल सके

जरूरत से ज्यादा लोन न लें, सिर्फ उतना ही जितना वापिस कर सकें

बिना डॉक्युमेंट लोन के फायदे

फास्ट प्रोसेसिंग: कुछ मिनटों में पैसा अकाउंट में आ सकता है

कम पेपरवर्क: बस आधार, पैन और बैंक स्टेटमेंट से काम चल सकता है

कहीं से भी आवेदन: मोबाइल से कभी भी अप्लाई कर सकते हैं

हर वर्ग के लिए सुविधा: सेल्फ-इम्प्लॉयड या फ्रीलांसर भी आसानी से लोन ले सकते हैं

क्या सावधानी जरूरी है?