Credit Card Vs Personal Loan: इमरजेंसी में लोन या क्रेडिट कार्ड? कौन है आपका सच्चा फाइनेंशियल साथी

आजकल जब भी अचानक पैसों की जरूरत पड़ती है, तो सबसे पहले दो नाम जहन में आते हैं क्रेडिट कार्ड (Credit Card) और पर्सनल लोन (Personal Loan)। लेकिन सवाल ये उठता है कि दोनों में से बेहतर ऑप्शन कौन-सा है? आइए आसान भाषा में समझते हैं कि आपके लिए कौन-सी सर्विस ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है।

क्रेडिट कार्ड क्यों है फटाफट मदद का जरिया?

क्रेडिट कार्ड (Credit Card) से आप किसी भी समय तुरंत पेमेंट कर सकते हैं, वो भी बिना जेब से कैश निकाले। खास बात ये है कि इससे की गई खरीदारी के पैसे बाद में चुकाए जा सकते हैं। इसके अलावा समय पर पेमेंट करने पर आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स (Reward Points), कैशबैक ऑफर (Cashback Offers) और दूसरी कई सर्विस भी मिलती हैं।

अगर आप समझदारी से इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपकी क्रेडिट हिस्ट्री (Credit History) को भी स्ट्रॉन्ग करता है। लेकिन अगर आप समय पर बिल नहीं चुकाते, तो आपको भारी भरकम इंटरेस्ट रेट (High Interest Rate) का सामना करना पड़ सकता है, जो 36% तक हो सकता है।

पर्सनल लोन कब है एक अच्छा ऑप्शन?

अगर आपको किसी इमरजेंसी में एकमुश्त बड़ी राशि की जरूरत है, जैसे कि शादी, मेडिकल खर्च या घर की मरम्मत, तो पर्सनल लोन (Personal Loan) लेना एक बेहतर फैसला हो सकता है। इसमें आपको एक तय राशि मिलती है जिसे आप फिक्स्ड EMI (Fixed Monthly Installments) में चुका सकते हैं।

इस लोन की ब्याज दर (Interest Rate) आमतौर पर क्रेडिट कार्ड से कम होती है और इसकी चुकाने की समयसीमा भी आपको अपनी सुविधा अनुसार चुनने का ऑप्शन देती है। हालांकि, इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स और प्रोसेसिंग का समय लग सकता है।

आपकी जरूरत तय करेगा बेस्ट ऑप्शन

अगर आपको रोजमर्रा के छोटे खर्चों के लिए सुविधा चाहिए और आप रिवॉर्ड्स का फायदा भी लेना चाहते हैं, तो क्रेडिट कार्ड (Credit Card) आपके लिए सही रहेगा। वहीं अगर आप एक ही बार में बड़ी राशि चाहते हैं और EMI में आराम से चुकाना चाहते हैं, तो पर्सनल लोन (Personal Loan) बेहतर है।

क्रेडिट कार्ड से खर्च करने से पहले ये जरूर देखें कि आप महीने के अंत में उतनी रकम चुका सकते हैं या नहीं। साथ ही, दोनों में लगने वाले चार्जेस और ब्याज दर (Charges and Interest Rate) की तुलना करना भी फायदेमंद होता है।

क्रेडिट स्कोर बनाए रखने के लिए जरूरी है बैलेंस

अगर आप भविष्य में घर का लोन या कार लोन लेने की सोच रहे हैं, तो आपको अपना क्रेडिट स्कोर (Credit Score) मजबूत बनाए रखना होगा। इसके लिए सिक्योर (Secured) और अनसिक्योर लोन (Unsecured Loan) दोनों की मौजूदगी फाइनेंशियल प्रोफाइल को मजबूत बनाती है।