BSE Tech Index: 1 लाख रुपये के निवेश ने दिया 7 साल में 356 परसेंट का रिटर्न

मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी की एक रिपोर्ट के अनुसार, बीएसई पर टेक कंपनियों के बीएसई टेक्नोलॉजी इंडेक्स (टीईसीके) ने 2024 के पहले आठ महीनों में निफ्टी 50 और निफ्टी 500 जैसे प्रमुख बेंचमार्क को पीछे छोड़ते हुए 25.3% का रिटर्न दिया है।

बीएसई टेक ने 42.12% का रिटर्न हासिल

पिछले साल 30 अगस्त 2023 से 30 अगस्त 2024 तक बीएसई टेक ने 42.12% का रिटर्न हासिल किया। वहीं, इसी अवधि में निफ्टी 50, निफ्टी 500 और निफ्टी आईटी ने क्रमश: 31.07%, 40.24% और 37.29% का रिटर्न दिया। बीएसई टेक इंडेक्स पिछले पांच सालों में अपने लगातार प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। कोविड के बाद वैश्विक आर्थिक सुधार, पहली तिमाही में अमेरिकी जीडीपी आंकड़ों में गिरावट और टेक सेक्टर शेयरों के खराब प्रदर्शन के कारण 2022 में इसे झटका लगा। 2023 में, इंडेक्स ने 18.8% रिटर्न दिया।

बीएसई टेक इंडेक्स

स्टडी से पता चलता है कि बीएसई टेक इंडेक्स में 1,00,000 रुपये का शुरुआती निवेश पिछले साल के भीतर 1,42,123 रुपये तक बढ़ गया होगा। इसी तरह, 1,00,000 रुपये का निवेश 7 साल की अवधि में 3,56,009 रुपये तक बढ़ गया होगा। इसके अलावा, इसी अवधि के दौरान, निफ्टी 50, निफ्टी 500 और निफ्टी आईटी इंडेक्स में 1,00,000 रुपये का निवेश क्रमशः 2,57,809 रुपये, 2,75,983 रुपये और 4,08,462 रुपये तक बढ़ गया होगा।