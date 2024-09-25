Zerodha के Nithin Kamath ने किस तूफान का जिक्र किया? बोले - भारी नुकसान संभव

देश के सबसे बड़े ब्रोकरेज में एक जीरोधा (Zerodha) का कहना है कि आने वाले दिनों में कंपनी के रेवेन्यू में 30-50% की भारी गिरावट आ सकती है। कंपनी के फाउंडर और CEO नितिन कामत (Nithin Kamath) ने एक ब्लॉग पोस्ट के जरिए जीरोधा के भविष्य को लेकर कई अहम बातें सामने रखी हैं।

कंपनी को क्यों होगा नुकसान?

नितिन कामत का कहना है कि F&O पर SEBI के नए नियमों के लागू होने के बाद कंपनी को नुकसान हो सकता है। हम अभी रेवेन्यू और प्रॉफिट को फ्लैट होता देख रहे हैं और आने वाले महीनों में रेवेन्यू पर बड़ा झटका लगने की तैयारी कर रहे हैं। अपने पोस्ट में कामत ने जिक्र किया कि SEBI के मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस के लिए True-to-Label से रेवेन्यू को 10% का झटका लगने की उम्मीद है। इंडेक्स डेरिवेटिव्स पर SEBI का कंसल्टेशन पेपर लागू होने के बाद रेवेन्यू में 30-50% की गिरावट और आ सकती है। ये नियम अगली तिमाही में लागू किए जा सकते हैं।

SEBI का True-to-Label सर्कुलर क्या है?

SEBI का True-to-Label निर्देश बाजार के सभी ट्रेडिंग मेंबर्स को समान फीस वसूलने का आदेश देता है। इसके तहत ब्रोकर्स अब अपने ग्राहकों से ट्रेडिंग वॉल्यूम या एक्टिविटी के आधार पर अतिरिक्त छूट नहीं दे पाएंगे। अभी तक ब्रोकरेज हाउस ग्राहकों से वसूली गई फीस और एक्सचेंजों से मिली छूट के बीच का अंतर मुनाफे के रूप में रखता था।

नितिन कामत ने अपने पोस्ट में लिखा है कि आज इंडेक्स डेरिवेटिव्स हमारे रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा हैं और किसी भी बदलाव से हम पर गहरा असर पड़ेगा। इसके अलावा F&O पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स 1 अक्टूबर 2024 से बढ़ने की उम्मीद है, जिससे Zerodha को फ्यूचर्स ट्रेडिंग पर बड़ा असर होने की आशंका है। कामत का आगे कहना है कि रेवेन्यू और मुनाफे दोनों के मामलों में वित्त वर्ष 2023/2024 बेहतरीन साल रहा। प्रॉफिट में ~1,000 करोड़ रुपये के अनरियलाइज्ड गेन को शामिल नहीं किया गया है, जो हमारे फाइनेंशियल्स में दिखेगा। पिछले तीन साल के मुनाफे को देखते हुए हमारी नेटवर्थ मैनेज किए जा रहे फंड्स की करीब ~40% रही। ये हमें सबसे सुरक्षित ब्रोकर्स में से एक बनाता है।

कब आएगा IPO?

Zerodha के फाउंडर और CEO नितिन कामत ने कहा कि चाहे वो कारोबार हो या प्रोडक्ट का चुनाव, हम ग्राहक को ध्यान में रखकर फैसला करते हैं न कि रेवेन्यू टारगेट के हिसाब से। साथ ही उनका कहना है कि हालिया भविष्य में IPO की उम्मीद नहीं है।