PNB Share: गिरावट का दौर कबतक? निवेशक Hold करें या Sell? हर सवाल का जवाब

पिछले कुछ वक्त से मल्टीबैगर सरकारी बैंक PNB में गिरावट का दौर जारी है। पिछले एक महीने में स्टॉक 10 प्रतिशत तक नीचे आ गया है। ऊपर से ये गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में निवेशकों के मन टेंशन के साथ कई तरह के सवाल हैं। आइये उनके जवाब ढूंढते हैं।

JM Financial की ओर से PSU Bank पर एक खास रिपोर्ट जारी की गई है। जिसमें कहा गया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार BJP की जीत PSU सेक्टर, खासकर बैंकिंग क्षेत्र को खुश करने में फेल रही है। PSU Bank Index 3 जून को 8053 के उच्च स्तर से गिरकर 11 सितंबर को 6,503 के निचले स्तर पर आ गया। जो सीधे तौर पर 3.5 महीनों में लगभग 19 प्रतिशत की गिरावट दिखाता है। ऐसे में एक PSU बैंक PNB को लेकर भी गिरावट का सिलसिला जारी है।

सरकारी बैंक PNB को लेकर निवेशकों के मन में तीन तरह के सवाल है कि पहला- स्टॉक में क्या किया जाए? दूसरा - गिरावट में खरीदारी करें? तीसरा - जिनके पास है फिलहाल होल्ड करें? या फिर बेचकर निकल जाएं?

देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक PNB है। इस शेयर में लगातार गिरावट का दूसरा दिन है। दो दिन में 10 प्रतिशत और तीन महीने में शेयर 15 फीसदी टूटा है। ऐसे में करना है इस पर बिजनेस टुडे ने बात की मार्केट एक्सपर्ट राघवेंद्र सिंह से। उनका कहना है कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। स्टॉक में खरीदारी से पहले कुछ वक्त इंतजार करना चाहिए। जिनके पास ये स्टॉक हैं वो कुछ महीने के लिए होल्ड करें। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में PSU बैंकों में रैली देखने को मिल सकती है, जिसका फायदा स्टॉक को भी मिलता दिखेगा।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।