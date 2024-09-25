Semiconductor factory: सेमीकंडक्टर फैक्ट्री से यूपी में बढ़ेगा विकास, जानें कैसे

उत्तर प्रदेश, जिसे देश का सबसे बड़ा राज्य माना जाता है, जल्द ही वैश्विक स्तर पर अपने सेमीकंडक्टर उत्पादन के लिए मशहूर होने जा रहा है। इस राज्य में सेमीकंडक्टर फैक्ट्री की स्थापना होने जा रही है, जिससे यहां बने सेमीकंडक्टर दुनियाभर में सप्लाई होंगे। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्यमंत्री जितिन प्रसाद ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना की पुष्टि की है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

भारत का सेमीकंडक्टर सपना

भारत, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, सेमीकंडक्टर सेक्टर में अपनी पहचान बनाने के लिए तत्पर है। जितिन प्रसाद ने कहा, “उत्तर प्रदेश को सेमीकंडक्टर मैन्यूफैक्चरिंग का केंद्र बनाया जाएगा। राज्य पूरी तरह से इस दिशा में तैयार है।” यह परियोजना राज्य के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी जिससे नौकरी के अवसर भी बढ़ाएगी। विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा की बात करे तो केंद्रीय मंत्री ने इंडो-अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स (आईएसीसी) के शिखर सम्मेलन में बोलते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश जल्द ही सेमीकंडक्टर निर्माण में शीर्ष स्थानों में शामिल होगा। "यह स्थान भारतीय अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बन सकता है," उन्होंने कहा। सेमीकंडक्टर उत्पादन में भारत की बढ़ती हिस्सेदारी इसे वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण होगी।

रोजगार के नए अवसर

सेमीकंडक्टर फैक्ट्री के खुलने से हजारों लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। यह स्थानीय युवाओं के लिए तकनीकी और प्रबंधन के क्षेत्रों में कई अवसर पैदा करेगा। इससे राज्य में औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। जितिन प्रसाद ने कहा कि भारत अब सभी क्षेत्रों में निवेश के लिए एक अनुकूल जगह बन रहा है। उत्तर प्रदेश, इस संदर्भ में, निवेशकों के लिए एक प्रमुख केंद्र होगा। यह राज्य न केवल घरेलू बल्कि विदेशी निवेशकों के लिए भी आकर्षक होगा।

भविष्य की योजनाएँ

उत्तर प्रदेश सरकार सेमीकंडक्टर के साथ-साथ अन्य तकनीकी क्षेत्रों में भी विकास के लिए योजनाएँ बना रही है। राज्य सरकार विभिन्न उद्योगों के साथ सहयोग कर रही है ताकि स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सके और उनके विकास में मदद मिल सके।