खाना बनाने वाले Hotel या Restaurants के लिए नई गाइडलाइंस, आप पर होगा सीधा असर!

तिरुपति मंदिर के प्रसादम् में पशु चर्बी मिलने की खबरों के बाद उत्तर प्रदेश सरकार एक्शन मोड में है। ना सिर्फ मंदिरों में बनने वाले प्रसाद बल्कि आम रेस्टोरेंट और ढाबों पर बननेवाले खाने को लेकर भी योगी सरकार ने नई गाइड लाइन्स जारी की है। आइये जानते हैं इन गाइडलाइन्स में क्या है?

- होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा मालिकों, संचालक, प्रोपराइटर, मैनेजर आदि के नाम और पते प्रमुखता से डिस्प्ले किए जाए

- यानी दुकान, होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट पर मालिक से लेकर मैनेजर के नाम और पते बोर्ड पर लिखे होने चाहिए।

- इस तरह की तमाम जगह पर सीसीटीवी की व्यवस्था अनिवार्य

- न केवल ग्राहकों के बैठने के स्थान पर बल्कि दूसरे हिस्सों को भी सीसीटीवी से कवर करना होगा

- सीसीटीवी की फीड को सुरक्षित रखना होगा और जरूरत पड़ने पर पुलिस या प्रशासन को उपलब्ध कराना होगा

- खाना तैयार करने और सर्विस के समय संबंधित व्यक्ति मास्क और ग्लब्स का उपयोग जरूर करें, इसमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।

CM योगी के नया ऑर्डर

CM योगी के नया ऑर्डर सिर्फ मिलावट पर ही नहीं आया है। बल्कि, इस ऑर्डर में और भी बहुत सारे निर्देश दिए गए हैं, जिनका पालन ना करने पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। योगी सरकार के इस आदेश में कहा गया है कि हाल के दिनों में, जूस, दाल और रोटी जैसी खान-पान की वस्तुओं में गंदी चीज़ों की मिलावट की घटनाएं सामने आई हैं। इस तरह की घटनाएं वीभत्स हैं, इनको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं ना हों, इसके लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसे रेस्टोरेंट, ढाबों, खान-पान के प्रतिष्ठानों की जांच अनिवार्य है। इसके अलावा पूरे प्रदेश में जांच अभियान चलाकर, संचालकों और काम कर रहे कर्मचारियों की जांच की जाए।

यूपी में नेम प्लेट लगाने का फऱमान

कांवड़ यात्रा के दौरान, कांवड़ियों के रूट की सभी दुकानों पर, जब यूपी में नेम प्लेट लगाने का फऱमान आया तो, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। लेकिन अब एक बार फिर इस तरह के आदेश यूपी सरकार ने जारी किया है। हालांकि इस बार सीएम योगी के आदेश में सिर्फ दुकानदारों की नेम प्लेट नहीं है, बल्कि खाने-पीने की चीज़ों में मिलावट और साफ-सफाई को भी जोड़ा गया है। खास बात ये भी है कि अगर कोई नया कारोबारी रेस्टािरेंट या ढाबा खोलना चाहता है तो उसे भी यूपी सरकार के इन नियमों का पालन करना होगा।