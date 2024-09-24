दिवाली से पहले OnePlus के फोन्स पर बंपर डिस्काउंट

OnePlus 12 Series

वनप्लस 12 सीरीज़, जिसमें स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 मोबाइल प्लेटफ़ॉर्म है, ब्रांड की प्रमुख रेंज का हिस्सा है। 2K 120Hz डिस्प्ले और फ़ास्ट चार्जिंग क्षमताओं के साथ, वनप्लस 12 को एक हाई-परफ़ॉर्मेंस डिवाइस के रूप में पेश किया गया है। वनप्लस 12 के खरीदारों को वनप्लस बड्स प्रो 2 की एक कॉम्प्लीमेंट्री जोड़ी मिलेगी। अतिरिक्त छूट में बैंक ऑफ़र के ज़रिए ₹7,000 तक की छूट और छह महीने के लिए नो-कॉस्ट EMI विकल्प शामिल हैं। ग्राहक ₹2,000 के विशेष मूल्य कूपन का भी उपयोग कर सकते हैं।

वनप्लस 12आर: गेमिंग के शौकीनों के लिए बनाया गया वनप्लस 12आर 6.78 इंच 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले और लंबे समय तक गेमिंग के लिए कूलिंग सिस्टम से लैस है। ग्राहक तुरंत 3,000 रुपये की छूट और छह महीने के लिए नो-कॉस्ट ईएमआई का लाभ उठा सकते हैं। 26 से 28 सितंबर के बीच चुनिंदा मॉडलों पर 5,000 रुपये तक की अस्थायी कीमत में कमी की जाएगी।

OnePlus Nord series

वनप्लस नॉर्ड 4: हाल ही में लॉन्च हुए वनप्लस नॉर्ड 4 में 5,500mAh की बैटरी, स्नैपड्रैगन 7+ जेन 3 प्रोसेसर और 100W SUPERVOOC चार्जिंग जैसी खूबियाँ हैं। चुनिंदा बैंक कार्ड के ज़रिए ₹2,000 तक की छूट, साथ ही कुछ खास वेरिएंट पर ₹2,000 से ₹3,000 तक की अतिरिक्त कीमत में कटौती। वनप्लस की आधिकारिक वेबसाइट से नॉर्ड 4 खरीदने पर छात्रों को नॉर्ड बड्स पर अतिरिक्त छूट मिलती है।

वनप्लस नॉर्ड CE4: नॉर्ड CE4 में AMOLED डिस्प्ले और स्नैपड्रैगन 7 जेन 3 चिपसेट के साथ कोर एसेंशियल दिए गए हैं। खरीद के साथ वनप्लस नॉर्ड बड्स 2R की एक जोड़ी बंडल की जाएगी। ₹1,500 की कीमत में गिरावट और ₹1,500 की अतिरिक्त बैंक छूट उपलब्ध है।

वनप्लस ओपन

वनप्लस के पहले फोल्डेबल डिवाइस के रूप में, वनप्लस ओपन तीन रंग विकल्पों में आता है। एपेक्स एडिशन के खरीदार चुनिंदा बैंक कार्ड का उपयोग करके ₹20,000 तक की अतिरिक्त छूट के साथ एक मुफ्त वनप्लस वॉच 2 पा सकते हैं। रेड केबल क्लब के सदस्यों को कुछ खास वेरिएंट पर ₹5,000 की छूट सहित अतिरिक्त लाभ मिलते हैं।

वनप्लस IoT डिवाइस

वनप्लस पैड 2 और पैड गो: दोनों टैबलेट में 3K डिस्प्ले और फ़ास्ट चार्जिंग जैसी खूबियाँ हैं। वनप्लस पैड 2 पर 3,000 रुपये तक की तत्काल छूट मिलती है, और एक्सचेंज ऑफ़र में 5,000 रुपये की अतिरिक्त बचत होती है। रेड केबल क्लब के सदस्यों और छात्रों को और भी छूट मिलती है।

वनप्लस वॉच 2 और वॉच 2आर: पहनने योग्य तकनीक के लिए, वनप्लस घड़ियों पर 3,000 रुपये तक की छूट दे रहा है, साथ ही रेड केबल क्लब के सदस्यों और छात्रों के लिए अस्थायी मूल्य कटौती भी कर रहा है।

ऑडियो डिवाइस

वनप्लस अपने ऑडियो उत्पादों की रेंज पर भी डील दे रहा है, जिसमें वनप्लस बड्स 3 और वनप्लस बड्स प्रो 3 शामिल हैं। वनप्लस बड्स प्रो 3 पर ₹1,000 तक की छूट, रेड केबल क्लब के सदस्यों और छात्रों के लिए अतिरिक्त बचत। नॉर्ड बड्स 3 और 3 प्रो भी कीमत में गिरावट और छात्र ऑफ़र के साथ आते हैं।

उपलब्धता और प्लेटफॉर्म

ये सभी ऑफर 26 सितंबर 2024 से वनप्लस की आधिकारिक साइट, अमेज़न और रिलायंस डिजिटल और क्रोमा जैसे ऑफलाइन स्टोर पर उपलब्ध होंगे। वनप्लस रेड केबल क्लब के उपयोगकर्ता और छात्र कुछ अतिरिक्त छूट प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं।