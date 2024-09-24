scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsपर्सनल फाइनेंस70 साल के बुजुर्ग आयुष्मान योजना का फायदा कैसे उठाएं

70 साल के बुजुर्ग आयुष्मान योजना का फायदा कैसे उठाएं

सरकार ने हाल में आयुष्मान योजना के दायरे में 70 साल के बुजुर्गो को शामिल किया है लेकिन शर्त ये है कि सालाना आधार पर उनकी इनकम प्रति परिवार 5 लाख रुपये होनी चाहिए। शुरुआत में 12 करोड़ परिवारों या लगभग 55 करोड़ व्यक्तियों को टारगेट किया गया है। लेकिन बाद में इसका दायर और बढ़ सकता है।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
UPDATED: Sep 24, 2024 15:50 IST
An Indian Council of Medical Research (ICMR) study in 2022 found that more than 30% of surveyed colleges were under-equipped in terms of research and training infrastructure.
An Indian Council of Medical Research (ICMR) study in 2022 found that more than 30% of surveyed colleges were under-equipped in terms of research and training infrastructure.

अगर आप या आप के घर में कोई 70 साल का बुजुर्ग है तो आप आयुष्मान योजना का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन इसके लिए
आपको कुछ स्टेप्स फोलो करने होंगे। 

सरकार ने हाल में आयुष्मान योजना के दायरे में 70 साल के बुजुर्गो को शामिल किया है लेकिन शर्त ये है कि सालाना आधार पर उनकी इनकम प्रति परिवार 5 लाख रुपये होनी चाहिए। शुरुआत में 12 करोड़ परिवारों या लगभग 55 करोड़ व्यक्तियों को टारगेट किया गया है। लेकिन बाद में इसका दायर और बढ़ सकता है।

advertisement

अभी तक सरकार ने 35.4 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए हैं, जिससे कई परिवारों को स्वास्थ्य कवरेज मिला है। यह कार्यक्रम वर्तमान में 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सक्रिय है, जिसमें एनसीटी दिल्ली, पश्चिम बंगाल और ओडिशा शामिल नहीं हैं।

हाल ही में केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के दायरे को और व्यापक कर दिया है, ताकि 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को इसका लाभ मिल सके। इस विस्तार से लगभग 6 करोड़ बुजुर्गों के शामिल होने का अनुमान है। इसके लिए  वरिष्ठ नागरिकों को एक अलग कार्ड और अतिरिक्त कवरेज मिलेगी।


अपने राज्य में आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र अस्पतालों की तलाश कैसे करें?

आप अस्पतालों को विशेषज्ञता या उपचार आवश्यकताओं के आधार पर भी फ़िल्टर कर सकते हैं। आयुष्मान भारत के तहत सूचीबद्ध अस्पताल के लिए आपको वेबसाइट पर जाना होगा।

> आयुष्मान भारत की आधिकारिक वेबसाइट pmjay.gov.in पर जाएं।
> शीर्ष मेनू में 'अस्पताल खोजें' विकल्प पर जाएं।
> अपना राज्य और जिला चुनें.
> आप जिस प्रकार के अस्पताल की तलाश कर रहे हैं उसका चयन करें।
> अस्पतालों की खोज शुरू करें।
> बताएं कि आप सरकारी या निजी अस्पताल ढूंढ रहे हैं।
> स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा कोड दर्ज करें।
> अपने क्षेत्र में पंजीकृत अस्पतालों की सूची देखने के लिए 'सबमिट' पर क्लिक करें।

एबी पीएम-जेएवाई कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें

कोई भी व्यक्ति अपने क्षेत्र के किसी भी नामित अस्पताल में पीएम-जेएवाई कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है।

विस्तारित आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा का लाभ कौन उठा सकता है?

आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा के लिए अपनी पात्रता जांचने के लिए इन चरणों का पालन करें:

> वेबसाइट के पात्रता अनुभाग पर जाएं और 'क्या मैं पात्र हूं' विकल्प पर क्लिक करें।

> अपना मोबाइल नंबर प्रदान करें और सत्यापन के लिए ओटीपी की प्रतीक्षा करें।

> ओटीपी दर्ज करें, अपना राज्य चुनें और अपना राशन कार्ड नंबर डालें।

> अपनी पात्रता की स्थिति सत्यापित करने के लिए 'सबमिट' पर क्लिक करें और यह निर्धारित करें कि क्या आप आयुष्मान भारत योजना के मानदंडों को पूरा करते हैं।

advertisement

Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Sep 24, 2024