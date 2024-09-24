इनकम टैक्स का है लफड़ा, 1 अक्तूबर को हो जाएगा हल, करना होगा ये काम

अगर आपका टैक्स से जुड़ा कोई मामला फंसा है तो आपको फिर से एक मौका मिल रहा है जिसमें आप अपना टैक्स का लफड़ा सुलझा सकते हैं। एक अक्तूबर से विश्वास योजना शुरू हो रही है और आपको सिर्फ ये काम करना है कि 1 अक्तूबर से इसका फायदा उठाना है और इनकम टैक्स से जुड़ा पुराना मामला हल हो जाएगा।

योजना का उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य करदाताओं को उनके कर विवादों को सुलझाने में मदद करना है। इसके तहत, करदाताओं को लंबित कर विवादों को निपटाने का मौका दिया जाएगा, जिसमें उन्हें कर देयता का भुगतान करने पर ब्याज और जुर्माने में छूट मिल सकती है। यह योजना कर विवादों को जल्दी और प्रभावी रूप से सुलझाने के लिए एक विशेष अवसर प्रदान करती है, जिससे सरकार को राजस्व प्राप्ति में वृद्धि हो सकती है और करदाताओं को राहत मिल सकती है।

सरकार करदाताओं और विभाग के बीच आपसी विश्वास

इस योजना के माध्यम से, सरकार करदाताओं और विभाग के बीच आपसी विश्वास को मजबूत करने का प्रयास कर रही है।वर्तमान में 35 लाख करोड़ रुपये से अधिक की डायरेक्ट टैक्स डिमांड को लेकर विभिन्न स्तरों पर मामले लंबित हैं। ऐसी स्थिति में, कई करदाता चाहते हैं कि कोई मध्यस्थ समाधान निकाला जाए ताकि इन विवादों का समाधान हो सके।