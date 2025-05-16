₹50 लाख लगाकर सिर्फ 4-5 साल में पैसा डबल करने का सुनहरा मौका, ASK का नया फंड अब लिमिटेड समय के लिए खुला
ब्लैकस्टोन (Blackstone) से जुड़ी ASK इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स ने एक नया फंड लॉन्च किया है। इस फंड का नाम ASK स्पेशल अपॉर्च्युनिटीज पोर्टफोलियो है। आर्टिकल में इस फंड के बारे में विस्तार से जानते हैं।
ब्लैकस्टोन (Blackstone) से जुड़ी ASK इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स ने एक नया फंड लॉन्च किया है। इस फंड का नाम ASK स्पेशल अपॉर्च्युनिटीज पोर्टफोलियो (ASK Special Opportunities Portfolio) है। इस फंड का मकसद ऐसे शेयरों में निवेश करना है जो अभी कम दाम पर मिल रहे हैं लेकिन आगे चलकर अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। कंपनी का मानना है कि अभी बाजार में गिरावट के चलते कई कंपनियों के शेयर सस्ते हो गए हैं, और यही निवेश का सही वक्त है।
कितना करना होगा निवेश?
इस खास पोर्टफोलियो में शामिल होने के लिए कम से कम ₹50 लाख का निवेश जरूरी है। कंपनी का गोल है कि इस फंड के जरिए कुल ₹1000 करोड़ जुटाए जाएं। यानी यह खास मौका सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लॉन्ग टर्म में मोटा मुनाफा कमाना चाहते हैं।
कब तक मिलेगा मौका?
यह फंड 31 जुलाई 2025 तक खुला रहेगा। लेकिन अगर कंपनी का ₹1000 करोड़ का गोल उससे पहले ही पूरा हो गया, तो सब्सक्रिप्शन पहले ही बंद हो जाएगा। इसके अलावा अगर मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है या बेहतर निवेश के मौके कम हो जाते हैं तो भी फंड बंद किया जा सकता है।
पैसे वापस कब मिलेंगे?
फंड में निवेश करने वालों को पैसा तीन खास स्थितियों में वापस मिल सकता है। पहला जब फंड की वैल्यू दोगुनी हो जाए। दूसरा जब 4-5 साल की समयसीमा पूरी हो जाए। तीसरा अगर मार्केट में बदलाव ऐसा संकेत दे कि अब रिटर्न घट सकता है, तो कंपनी निवेशकों को पैसा लौटा सकती है।
किस तरह की कंपनियों में होगा निवेश?
यह पोर्टफोलियो किसी एक सेक्टर या साइज पर फोकस नहीं करेगा। यह हर तरह की कंपनियों में निवेश किया जा सकता है। कंपनी का फोकस ऐसी कंपनियों पर रहेगा जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, मैनेजमेंट मजबूत है और आगे ग्रोथ की संभावना ज्यादा है। एक पोर्टफोलियो में 15 से 30 शेयर शामिल होंगे और किसी एक शेयर में 10% से ज्यादा पैसा नहीं लगाया जाएगा।
इस फंड का फायदा किसे होगा?
यह फंड खासकर उन लोगों के लिए है जो अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन लाना चाहते हैं। यह उन अमीर निवेशकों के लिए है जो ज्यादा रिटर्न के लिए लॉन्ग टर्म सोच रखते हैं, जैसे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स (HNIs/UHNIs), फैमिली ऑफिस, प्राइवेट ट्रस्ट्स और कॉर्पोरेट ट्रेजरी।
कौन मैनेज करेगा यह फंड?
इस फंड को संदीप बंसल मैनेज करेंगे। उन्हें 21 साल से ज्यादा का अनुभव है और उन्होंने पहले SBI लाइफ इंश्योरेंस, UBS, कोटक, KPMG और सिटीबैंक में काम किया है। वे IIM अहमदाबाद से पढ़े हुए हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं।