7 मई को भारत ने 'ऑपरेशन सिंदूर' (Operation Sindoor) लॉन्च कर पाकिस्तान और PoK में आतंकी ठिकानों पर हमला किया। इसके बाद भारतीय डिफेंस उपकरणों की ताकत दुनिया के सामने खुलकर आई। मेक इन इंडिया (Make In India) हथियारों की सफलता ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि मजबूत की है, जिससे भविष्य में एक्सपोर्ट ऑर्डर बढ़ने की उम्मीद है।

डिफेंस सेक्टर के शेयरों में जबरदस्त तेजी

ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के डिफेंस सेक्टर के शेयरों में 5% से 40% तक की तेजी देखने को मिली। Bharat Dynamics (BDL), Bharat Electronics (BEL), Ideaforge Technology, HAL, Mishra Dhatu Nigam, Zen Technologies जैसे स्टॉक्स में जबरदस्त रैली आई।

क्यों बढ़ रही है डिफेंस सेक्टर में दिलचस्पी?

मार्केट एक्सपर्ट का मानना है कि यह तेजी सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर तक सीमित नहीं है। भारत सरकार लगातार 'मेक इन इंडिया' के तहत डिफेंस सेक्टर को बढ़ावा दे रही है। इसके अलावा, Q4 के नतीजे भी उम्मीद से बेहतर रहे, जिससे निवेशकों का भरोसा और बढ़ा है।

क्या यह लॉन्ग टर्म में भी फायदेमंद रहेगा?

हालांकि कुछ स्टॉक्स की वैल्यूएशन अभी थोड़ी ज्यादा है, लेकिन फिर भी लंबी अवधि के लिए ये निवेश के बेहतरीन ऑप्शन माने जा रहे हैं। भारत का डिफेंस बजट आने वाले वर्षों में GDP के 1.9% से बढ़ सकता है, जो इस सेक्टर को और गति देगा।

HAL बना निवेशकों की पहली पसंद

Mehta Equities के विश्लेषक का कहना है कि HAL (Hindustan Aeronautics Ltd) अभी भी लॉन्ग टर्म के लिए शानदार स्टॉक है। कंपनी के पास ₹1.84 लाख करोड़ का ऑर्डर बुक है, और FY26 तक यह ₹2.5 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है।

टेक्निकल एनालिसिस में भी दम

विश्लेषकों ने टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर भी कुछ शेयरों को मजबूत बताया है। जैसे Unimech Aerospace में ₹990 के ऊपर टिके रहने पर ₹1,450 तक का टारगेट प्राइस बताया जा रहा है। वहीं BEML ₹3,150 से ऊपर रहने पर ₹5,000 तक जा सकता है।

