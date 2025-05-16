scorecardresearch
Q4 में 51% बढ़ा प्रॉफिट तो भागा स्टॉक! Axis Securities ने दिया नया टारगेट, ₹200 का डिविडेंड दे रही है कंपनी

Q4 रिजल्ट के बाद आज घरेलू ब्रोकरेज फर्म Axis Securities ने अपनी रिपोर्ट जारी है और इसका टारगेट प्राइस दिया है।

UPDATED: May 16, 2025 15:00 IST

Page Industries Share Price Target: भारत में Jockey International की एक्सक्लूसिव लाइसेंसधारी Page Industries के शेयर में आज 2% से अधिक की तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक में यह तेजी कंपनी द्वारा मजबूत Q4 नतीजों के बाद आई है। तिमाही नतीजों के साथ-साथ कंपनी ने वित्त वर्ष 25 के लिए चौथे अंतरिम डिविडेंड की भी घोषणा की थी।

खबर लिखे जाने तक स्टॉक बीएसई पर 2.36% या 1109.65 रुपये चढ़कर 48060.60 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 2.43% या 1140 रुपये की तेजी के साथ 48,080 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Q4 रिजल्ट के बाद आज घरेलू ब्रोकरेज फर्म Axis Securities ने अपनी रिपोर्ट जारी है और इसका टारगेट प्राइस दिया है। 

Page Industries Q4 FY25 Results

मार्च तिमाही में कपनी का नेट प्रॉफिट 51.6% बढ़कर 164 करोड़ रुपये रहा जो पिछले साल की समान तिमाही में 108.20 करोड़ रुपये था। इसके अलावा कंपनी का रेवेन्यू 10.6% बढ़कर 1098 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले 992.5 करोड़ रुपये था। साथ ही साथ Q4 में कंपनी का EBITDA 43% बढ़कर 235.3 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले 164.4 करोड़ रुपये था। 

Page Industries पर Axis Securities की राय

ब्रोकरेज Axis Securities ने Page Industries पर रिपोर्ट जारी करते हुए बताया कि रेवेन्यू, EBITDA और PAT उम्मीद से अधिक रहा है। 

ब्रोकरेज ने कहा कि कंपनी के मैनेजमेंट ने वित्त वर्ष 2025 की दूसरी छमाही के दौरान गति में तेजी पर प्रकाश डाला, जो टियर 2 और 3 शहरों में बढ़ोतरी के कारण था। महंगाई के कई साल के निचले स्तर पर होने, संभावित टैक्स लाभों और सामान्य मानसून के दृष्टिकोण के साथ, समग्र वातावरण से वित्त वर्ष 2026 तक मांग में सुधार होने की उम्मीद है। 

Page Industries Share Price Target

ब्रोकरेज ने इस शेयर पर HOLD कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस 50,670 रुपये का दिया है। 

Page Industries Dividend 

Q4 रिजल्ट के साथ-साथ कंपनी ने हर शेयर पर 200 रुपये का मोटा डिविडेंड देने का ऐलान किया है। कंपनी ने 21 मई को रिकॉर्ड डेट के रूप में तय किया है। कंपनी ने बताया कि वो डिविडेंड की पेमेंट 13 जून 2025 या उससे पहले कर देगी। 
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Published On:
May 16, 2025