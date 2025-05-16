डोनाल्ड ट्रंप: हर दिन 21 और चार साल में 30,000 से ज्यादा बार बोला झूठ - चौंकाने वाली रिपोर्ट

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कितना झूठ बोलते हैं यह आंकड़ा आपको बताएगा। पिछले 4 साल में ट्रंप ने 30,573 बार झूठ बोला है और ताजा मामला भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर का है। 10 मई को ट्रंप ने पहले बताया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर करवाया है और अब कुछ ही दिन में ट्रंप अपने इस दावे से पलट गए हैं।

कहां से आया झूठ बोलना वाला आंकड़ा?

वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान बड़े पैमाने पर झूठे दावे किए थे। ट्रंप का राष्ट्रपति के तौर पर पहला कार्यकाल झूठ से भरा हुआ था, जिसे वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में उजागर किया था।



ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान दिसंबर 2017 से जनवरी 2021 के बीच 30,573 झूठे दावे किए थे। इस हिसाब से ट्रंप ने औसतन प्रतिदिन 21 झूठ बोला था।

वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट की मानें तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के पहले साल प्रतिदिन 6 झूठे, दूसरे साल में प्रतिदिन 16, तीसरे साल में प्रतिदिन 22 और चौथे साल में प्रतिदिन 39 झूठे दावे किए।

सीजफायर पर भी पहल गए ट्रंप

ट्रंप के झूठ बोलना का रिकॉर्ड अभी भी जारी है। अब ताजा मामला ही ले लीजिए। भारत और पाकिस्तान के बीच 7 मई से 10 मई तक बढ़ रहे सैन्य तनाव पर ट्रंप ने भारत या पाकिस्तान के बोलने से पहले ही अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर करवाया दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी मध्यस्थता के कारण दोनों देश युद्ध से बचे, जिससे लाखों लोगों की जान बच सकी.

लेकिन अब कल यानी 15 मई को ट्रंप ने अपने बयान से पलटते हुए कहा कि मैंने यह कभी नहीं कहा कि मैंने मध्यस्थता कराई। मैंने सिर्फ भारत और पाकिस्तान को युद्धविराम तक पहुंचाने में मदद की।

ट्रंप ने यह स्पष्टीकरण तब आया जब भारत ने उनके मध्यस्थता करवाने वाली बात को खारिज कर दिया। भारत ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर तब हुआ जब पाकिस्तान के DGMO ने भारत के DGMO को फोन कर सीजफायर करने की गुजाराश की ना की ट्रंप के कहने पर।