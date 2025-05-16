OTT Release this Week: है जुनून! और ओसामा बिन लादेन सहित रिलीज हुई ये फिल्में और वेब सीरीज

New OTT Release this Week: वीकेंड आ गया है और अगर आप घर पर आराम करने और कुछ अच्छा कंटेंट देखने का प्लान कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी हो सकती है। इस वीकेंड अलग-अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ऐसी कई फिल्में और वेबसीरीज रिलीज हुई है जिसका मजा आप इस शनिवार और रविवार को उठा सकते हैं।

Hai Junoon!

है जुनून एक संगीतमय ड्रामा सीरीज़ है जिसमें जैकलीन फर्नांडीज़ और नील नितिन मुकेश मुख्य भूमिकाओं में हैं। कहानी दो प्रतिद्वंद्वी समूहों के इर्द-गिर्द घूमती है, जिनका नेतृत्व पर्ल (जैकलीन फर्नांडीज) और गगन (नील नितिन मुकेश) करते हैं, जो प्रतियोगिता जीतने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप इसे JioHotstar पर देख सकते हैं।

American Manhunt: Osama bin Laden

दुर्लभ फुटेज और सीआईए के अंदरूनी सूत्रों के इंटरव्यू के साथ, यह डॉक्यूमेंट्री सीरीज आपको ओसामा बिन लादेन की नाटकीय खोज से परिचित कराती है। आप इसे Netflix पर देख सकते हैं।

Maranamass

मरनामास, नवोदित निर्देशक शिवप्रसाद की कुख्यात सीरियल किलर रिपर पर आधारित एक मजेदार फिल्म है। बेसिल जोसेफ की मुख्य भूमिका वाली इस फिल्म को टोविनो और टिंगस्टन थॉमस ने वित्तपोषित किया है। आप इसे SonyLiv पर देख सकते हैं।

Overcompensating

बेनिटो स्किनर द्वारा निर्मित इस कॉमेडी शो में स्किनर भी मुख्य भूमिका में हैं, जो एक पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी की भूमिका में हैं, जो अपनी कामुकता के कारण परेशानी का सामना कर रहा है। आप इसे Amazon Prime Video पर देख सकते हैं।

Tastefully Yours

यह एक रोमांटिक कोरियन ड्रामा है जो खाने और रिश्तों की दुनिया में गोता लगाता है। इसमें कांग हा-न्यूल, गो मिन-सी, किम शिन-रोक और यू सु-बिन मुख्य भूमिकाओं में हैं। ‘टेस्टफुली योर्स’ में दिखाया गया है कि कैसे दो अजनबी खाना पकाने के अपने प्यार के कारण एक-दूसरे से जुड़ते हैं। आप इसे Netflix पर देख सकते हैं।

The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim

केंजी कामियामा द्वारा निर्देशित, ‘द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स: द वॉर ऑफ द रोहिरिम’ रोहन के महान राजा हेल्म हैमरहैंड और उनके शाही घराने के भाग्य की कहानी कहती है। मूल त्रयी की घटनाओं से बहुत पहले की पृष्ठभूमि पर आधारित, यह फिल्म रोहन और उसके लोगों के समृद्ध इतिहास में गोता लगाती है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे हेल्म की विरासत ने राज्य के भविष्य को आकार दिया। आप इसे JioHotstar पर देख सकते हैं।