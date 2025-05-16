Penny Stock: आज हम आपके एक ऐसे शेयर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके शेयर की कीमत सिर्फ 8 महीने में 3 रुपये से 44 रुपये पर पहुंचा गया है। हालांकि बीएसई ने फिलहाल ट्रेडिंग रोक रखी है और स्टॉक में 12 मई के बाद से ट्रेडिंग नहीं हुई है।

हालांकि पिछले कारोबारी सत्र यानी 12 मई को शेयर में 5% का अपर सर्किट लगा था। अब आज कंपनी ने डिविडेंड और रिकॉर्ड डेट को लेकर बड़ी जानकारी दी है।

इस कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ 65 करोड़ रुपये का है और शेयर की कीमत 50 रुपये से भी कम है। जिस स्टॉक की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है East India Drums and Barrels Manufacturing Ltd.

8 महीने में 3 रुपये से 44 रुपये पर पहुंचा भाव

आप बस इस बात से अंदाजा लगाएं कि 8 महीने में इस छोटू स्टॉक की कीमत 3 रुपये से 44 रुपये पर पहुंच गई है। 26 सितंबर 2024 को शेयर की कीमत 3.40 रुपये थी जो अब 12 मई तक 44 रुपये पर पहुंच गई है।

मल्टीबैगर रिटर्न

रिटर्न के मामले में इस शेयर ने निवेशकों को मालामाल कर दिया है। BSE Analytics के मुताबिक पिछले 1 हफ्ते में शेयर 5 प्रतिशत चढ़ा है। वहीं पिछले 1 महीने में शेयर 21 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 128 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 595 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 1937 प्रतिशत चढ़ा है। वहीं पिछले 2 साल में स्टॉक 2998 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 9261 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 21900 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

East India Drums Dividend News

कंपनी ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसके बोर्ड मेंबर्स बुधवार 28 मई को डिविडेंड पर विचार करने के लिए बैठक करेंगे।

East India Drums Dividend Record Date

कंपनी ने बताया कि अगर बोर्ड मेंबर्स द्वारा डिविडेंड की घोषणा होती है तो इसके लिए रिकॉर्ड डेट शुक्रवार 6 जून 2025 होगा।