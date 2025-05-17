IPL 2025 resumption: भारत-पाकिस्तान के तनाव के चलते आईपीएल 2025 का सीजन 8 मई को बीच में ही रोक दिया गया था लेकिन अब सीजफायर के बाद एक बार फिर से आईपीएल 2025 आज यानी शनिवार 17 मई से शुरू होने जा रहा है।

हालांकि इस रुकावट के कारण ऐसे कई प्लेयर हैं जो अब इस आईपीएल 2025 में हिस्सा नहीं होंगे। इसके पीछे चोट, पर्सनल कारण और नेशनल कमीटमेंट जैसे कारण हैं। आईपीएल 2025 में हिस्सा नहीं लेने वाले प्लेयर्स में ग्लेन मैक्सवेल, ऋतुराज गायकवाड़, जोस बटलर, नितीश राणा सहित अन्य खिलाड़ियो का भी नाम शामिल हैं।

बीसीसीआई ने बाकी के बचे 17 मैचों के लिए संशोधित इवेंट की घोषणा की है। जो फाइनल 27 मई को खत्म होना था अब वो 3 जून को खत्म होगा।

ये प्लेयर्स अब नहीं होंगे IPL 2025 का हिस्सा

1. AM Ghazanfar

AM Ghazanfar की जगह अब Mujeeb Ur Rahman मुंबई इंडियंस के लिए खेलेंगे। एएम ग़ज़नफ़र चोट के कारण बाहर हुए हैं।

2. Vignesh Puthur

Vignesh Puthur की जगह अब Raghu Sharma मुंबई इंडियंस के लिए खेलेंगे। विग्नेश पुथुर चोट के कारण बाहर हुए हैं।

3. Lizaad Williams

Lizaad Williams की जगह अब Corbin Bosch मुंबई इंडियंस के लिए खेलेंगे। लिज़ाद विलियम्स चोट के कारण बाहर हुए हैं।

4. Brydon Carse

Brydon Carse की जगह अब Wiaan Mulder सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलेंगे। ब्रायडन कार्से चोट के कारण बाहर हुए हैं।

5. Umran Malik

Umran Malik की जगह अब Chetan Sakariya कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलेंगे। उमरान मलिक चोट के कारण बाहर हुए हैं।

6. Mohsin Khan

Mohsin Khan की जगह अब Shardul Thakur लखनऊ सुपर जाइंट्स के लिए खेलेंगे। मोहसिन खान चोट के कारण बाहर हुए हैं।

7. Mayank Yadav

Mayank Yadav की जगह अब William O’Rourke लखनऊ सुपर जाइंट्स के लिए खेलेंगे। मयंक यादव चोट के कारण बाहर हुए हैं।

8. Ruturaj Gaikwad

Ruturaj Gaikwad की जगह अब Ayush Mhatre चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलेंगे। मयंक यादव चोट के कारण बाहर हुए हैं।

9. Gurjapneet Singh

Gurjapneet Singh की जगह अब Dewald Brevis चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलेंगे। गुरजपनीत सिंह चोट के कारण बाहर हुए हैं।

10. Vansh Bedi

Vansh Bedi की जगह अब Urvil Patel चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलेंगे। वंश बेदी चोट के कारण बाहर हुए हैं।

11. Glenn Phillips

Glenn Phillips की जगह अब Dasun Shanaka गुजरात टाइटंस के लिए खेलेंगे। ग्लेन फिलिप्स चोट के कारण बाहर हुए हैं।

12. Jos Buttler

Jos Buttler की जगह अब Kusal Mendis गुजरात टाइटंस के लिए खेलेंगे। जोस बटलर नेशनल कमीटमेंट के कारण बाहर हुए हैं।

13. Glenn Maxwell

Glenn Maxwell की जगह अब Mitchell Owen पंजाब किंग्स के लिए खेलेंगे। ग्लेन मैक्सवेल चोट के कारण बाहर हुए हैं।

14. Lockie Ferguson

Lockie Ferguson की जगह अब Kyle Jamieson पंजाब किंग्स के लिए खेलेंगे। लॉकी फर्ग्यूसन चोट के कारण बाहर हुए हैं।



15. Harry Brook

Harry Brook की जगह अब Sediqullah Atal दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलेंगे। हैरी ब्रूक नेशनल कमीटमेंट के कारण बाहर हुए हैं।

16. Jake Fraser-McGurk

Jake Fraser-McGurk की जगह अब Mustafizur Rahman दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलेंगे। जेक फ्रेजर-मैकगर्क पर्सनल कारण के कारण बाहर हुए हैं।

17. Devdutt Padikkal

Devdutt Padikkal की जगह अब Mayank Agarwal रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेलेंगे। देवदत्त पडिक्कल चोट के कारण बाहर हुए हैं।

18. Nitish Rana

Nitish Rana की जगह अब Lhuan-dre Pretorius राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलेंगे। नितीश राणा चोट के कारण बाहर हुए हैं।

19. Sandeep Sharma

Sandeep Sharma की जगह अब Nandre Burger राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलेंगे। संदीप शर्मा चोट के कारण बाहर हुए हैं।

