Kia Carens Clavis को भारत में 23 मई 2025 को लॉन्च किया जाना है। कंपनी पहले ही इसके डिजाइन, फीचर्स और इंजन की जानकारी दे चुकी है। अब कंपनी ने इसकी माइलेज से भी पर्दा हटा दिया है। खास बात ये है कि पेट्रोल और डीजल दोनों वर्जन में यह गाड़ी जबरदस्त माइलेज देने का दावा करती है।

तीन इंजन ऑप्शन के साथ लॉन्च (Kia Carens Clavis Engine Details)

न्यू Kia Carens Clavis को कंपनी ने तीन अलग-अलग इंजन ऑप्शन के साथ तैयार किया है। 1.5 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल। इन तीनों ही इंजन में पावर और टॉर्क का लेवल अलग है, लेकिन हर इंजन में 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन की सुविधा दी गई है। वहीं टर्बो पेट्रोल और डीजल इंजन में ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के विकल्प भी मिलते हैं।

कौन सा इंजन कितना माइलेज देगा?

अगर आप डीजल कारों को पसंद करते हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। किआ का डीजल इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 19.54 kmpl तक का माइलेज देगा। ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन में भी यह 17.50 kmpl का एवरेज देता है।

टर्बो पेट्रोल इंजन में 7-स्पीड DCT के साथ 16.66 kmpl का माइलेज मिलता है, जबकि मैनुअल और iMT में यह 15.95 kmpl देता है। नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल वर्जन थोड़ा कम माइलेज देता है, जो 15.34 kmpl का है।

प्रीमियम लुक और फीचर्स से भरपूर (Kia Carens Clavis Features)

इस कार का इंटीरियर बेहद प्रीमियम है। इसमें बेज और नेवी ब्लू थीम वाला केबिन मिलता है। डैशबोर्ड का डिज़ाइन Kia की साइरोस SUV जैसा लगता है। इसमें दो बड़े 12.3 इंच के डिस्प्ले हैं – एक इंफोटेनमेंट और दूसरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए।

ड्राइवर सीट 4-वे इलेक्ट्रिकली एडजस्ट हो सकती है और आगे की दोनों सीटें वेंटिलेटेड हैं। साथ ही सनरूफ, सनशेड, और बोस का 8-स्पीकर साउंड सिस्टम जैसे प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं।

सेफ्टी फीचर्स में भी आगे (Kia Carens Clavis Safety Features)

किआ ने हमेशा से अपनी गाड़ियों में सेफ्टी का ध्यान रखा है। इस गाड़ी में भी 6 एयरबैग, सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक, 360 डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ISOFIX माउंट, ADAS जैसे लेवल-2 सेफ्टी फीचर्स और आगे-पीछे पार्किंग सेंसर जैसे एडवांस फीचर्स मिलते हैं।

कीमत का ऐलान 23 मई को (Kia Carens Clavis Price)

अब जब इसके सभी फीचर्स और माइलेज का खुलासा हो गया है, तो सबकी निगाहें इसके प्राइस पर टिकी हैं। माना जा रहा है कि इसकी शुरुआती कीमत करीब 11 लाख रुपये हो सकती है। इसकी असली कीमत का ऐलान 23 मई को किया जाएगा।