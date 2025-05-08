NFO Alert: भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव, ब्याज दरों में वृद्धि सहित अन्य ग्लोबल आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच ICICI Prudential Mutual Fund ने निवेशकों के लिए हाल ही में ICICI Prudential Quality Fund को लॉन्च किया है।

इस फंड का न्यू फंड ऑफर (NFO) 6 मई को सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था। निवेशक इस एनएफओ को 20 मई 2025 तक सब्सक्राइब कर सकते हैं।

ICICI Prudential Quality Fund, क्वालिटी फैक्टर थीम पर आधारित एक ओपन-एंडेड इक्विटी स्कीम है।

इस वक्त क्वालिटी फंड में निवेश करना क्यों सही?

भू-राजनीतिक तनाव, ब्याज दरों में वृद्धि और घरेलू इनकम साइकल में नरमी सहित बढ़ती वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच, इस म्यूचुअल फंड स्कीम का मानना ​​है कि क्वालिटी वाले शेयर तूफान का सामना कर सकते हैं। ये कंपनियां आमतौर पर अपनी मजबूत बैलेंस शीट और ग्रोथ रिकॉर्ड के कारण अस्थिरता की अवधि में बेहतर प्रदर्शन करती हैं।

इस योजना का लक्ष्य उन कंपनियों में निवेश करना है जो मजबूत बुनियादी बातों जैसे कि इक्विटी पर हाई रिटर्न (RoE), मजबूत कैश फ्लो, कम वित्तीय लेवरेज और अच्छे पूंजी आवंटन के इतिहास को दर्शाती हैं।

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के ईडी और सीआईओ शंकरन नरेन ने कहा कि आज के आर्थिक अनिश्चितता और धीमी वृद्धि के माहौल में, मजबूत वित्तीय स्थिति और टिकाऊ प्रॉफिटैबिलिटी वाले बिजनेस सबसे अलग हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल क्वालिटी फंड का लक्ष्य सही वेल्यूएशन पर उपलब्ध हाई क्वालिटी कंपनियों का चयन करके इसका लाभ उठाना है।

ICICI Prudential Quality Fund Details

इस फंड का एनएफओ 6 मई को लॉन्च हुआ था जो 20 मई को बंद होगा। इसका अलॉटमेंट 23 मई 2025 को हो सकता है।

इहाब दलवई आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल क्वालिटी फंड के वर्तमान फंड मैनेजर हैं। फंड के पास वर्तमान में ₹8,79,337 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) है और 06 मई 2025 तक लेटेस्ट NAV ₹10 है।

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल क्वालिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ को वेरी हाई रिस्क (Very High Risk) रेटिंग दी गई है। निवेशक न्यूनतम SIP ₹100 से कर सकते हैं। वहीं न्यूनतम Lumpsum निवेश ₹5,000 है।

12 महीनों के अंदर यूनिट रिडीम करने पर 1% का एग्जिट लोड लगेगा।