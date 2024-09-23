23 से 29 सितंबर के बीच क्यों बंद रहेंगे बैंक? जानिए कौन-कौन से शहरों में छुट्टियां रहेंगी!

23 से 29 सितंबर के बीच, देश के विभिन्न हिस्सों में बैंक बंद

23 से 29 सितंबर के बीच, देश के विभिन्न हिस्सों में बैंक कुल चार दिनों तक बंद रह सकते हैं। हालांकि, ये छुट्टियां पूरे देश में एक समान नहीं हैं, बल्कि शहरों के अनुसार अलग-अलग हैं। इसलिए, अगर आप इन दिनों में बैंकिंग से जुड़ा कोई काम करने की सोच रहे हैं, तो पहले यह जरूर जांच लें कि आपके शहर में बैंक खुला है या नहीं।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

23 सितंबर: महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन के अवसर पर जम्मू और श्रीनगर में बैंक बंद रहेंगे। बाकी शहरों में बैंक सामान्य रूप से खुले रहेंगे।

24 सितंबर: इस दिन देशभर में बैंकों की कोई छुट्टी नहीं है, इसलिए सभी बैंक सामान्य रूप से कार्य करेंगे।

25 सितंबर: राज्य विधान सभा चुनावों के कारण श्रीनगर में बैंक बंद रहेंगे। यह चुनाव 18 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच तीन चरणों में जम्मू और कश्मीर में हो रहे हैं। अन्य राज्यों और शहरों में बैंक खुले रहेंगे।

26 और 27 सितंबर: इन दोनों दिनों में सभी बैंक सामान्य रूप से कार्य करेंगे।

28 सितंबर: यह माह का चौथा शनिवार है, इसलिए सभी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंक बंद रहेंगे।

29 सितंबर: रविवार होने के कारण पूरे देश में सभी बैंक बंद रहेंगे।

RBI की छुट्टियों की श्रेणियां नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट छुट्टियां, और बैंक खातों का समापन शामिल हैं।

भारत में 2024 की बैंक छुट्टियां

भारत में 2024 की बैंक छुट्टियां राज्य और शहर के अनुसार भिन्न होती हैं। साथ ही, पूरे देश में लागू होने वाली सार्वजनिक छुट्टियां भी हैं। बैंकों के लिए हर महीने का दूसरा और चौथा शनिवार अवकाश रहता है। यदि किसी महीने में पांच शनिवार होते हैं, तो पांचवां शनिवार कार्य दिवस माना जाता है।

सितंबर 2024 में कुल 15 दिन बैंकों के लिए छुट्टियां हैं, जिसमें दूसरा और चौथा शनिवार और चार रविवार शामिल हैं।