Inox Wind पर क्या खबर आ गई ?

Inox Wind Limited (IWL) के शेयर आज फिर खबरों में है क्योंकि कंपनी ने ICICI बैंक के नेतृत्व में बैंकों के एक समूह के साथ 2,200 करोड़ रुपये के लिए एक कंसोर्टियम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते से कंपनी की बैंक गारंटी (बीजी) और लेटर ऑफ क्रेडिट (एलसी) सीमा बढ़ जाएगी इससे कंपनी और कर्ज ले पाएगी।

आइनॉक्स विंड के शेयर बीएसई

शुक्रवार को आइनॉक्स विंड के शेयर बीएसई पर 5.16% बढ़कर 253.90 रुपये पर पहुंच गए, जबकि पिछले बंद भाव 241.45 रुपये था। बीएसई पर आइनॉक्स विंड का मार्केट कैप 33,103 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। बीएसई पर कंपनी के कुल 4.69 लाख शेयरों का कारोबार हुआ, जिससे 11.68 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

इस स्टॉक में छह महीनों में 127% की तेजी हुई है और 2024 में 94% की तेजी हुई है। मल्टीबैगर स्टॉक एक साल में 411% चढ़ा है और दो साल में 618% बढ़ा है।

आईडब्ल्यूएल की बैलेंस शीट की वित्तीय मजबूती

फर्म ने कहा, "आईडब्ल्यूएल की बैलेंस शीट की वित्तीय मजबूती के आधार पर यह सीमा तय की गई है और इसके लिए किसी कॉर्पोरेट गारंटी या गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड (जीएफएल) से किसी अन्य सहायता की आवश्यकता नहीं है।

कंपनी पवन टर्बाइन जनरेटर (WTG)

कंपनी पवन टर्बाइन जनरेटर (WTG) के निर्माण और बिक्री के व्यवसाय में लगी हुई है। यह WTG और पवन फार्म विकास सेवाओं के लिए निर्माण, खरीद और कमीशनिंग (EPC), संचालन और रखरखाव (O&M) और सामान्य बुनियादी ढांचा सुविधाएं सेवाएं भी प्रदान करती है।