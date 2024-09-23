scorecardresearch
जेवर एयरपोर्ट के पास अथॉरिटी के फ्लैट खरीदने का मौका, रजिस्ट्रेशन चालू

Sep 23, 2024
अगर आप जेवर एयरपोर्ट के पास घर खरीदना चाहते हैं तो ये मौका आपके लिए फिर आया है। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (YEIDA) ने 1200 फ्लैट्स की बिक्री का ऐलान किया है। ये फ्लैट्स नोएडा एयरपोर्ट के पास बने हुए हैं और किफायती कीमत में उपलब्ध होंगे। इस हाउसिंग स्कीम के तहत आप सिर्फ 600 रुपये की रजिस्ट्रेशन फीस देकर आवेदन कर सकते हैं।

YEIDA हाउसिंग स्कीम 2024: कब तक रहेंगे फ्लैट्स उपलब्ध?

YEIDA की यह हाउसिंग स्कीम 31 मार्च 2025 तक चलेगी। अगर इस दौरान सभी फ्लैट्स नहीं बिके, तो योजना को आगे बढ़ाया जा सकता है। इस योजना में फ्लैट्स तीन कैटेगरी में उपलब्ध होंगे और यह नोएडा एयरपोर्ट के पास यमुना एक्सप्रेसवे पर स्थित हैं।

कैसे करें आवेदन?

YEIDA की इस स्कीम के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए YEIDA की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें। आवेदन के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड/पासपोर्ट/वोटर आईडी, पासपोर्ट साइज फोटो और आरक्षण प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। 600 रुपये की नॉन-रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फीस जमा करने के बाद रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी होगी। आवेदन से जुड़ी जानकारी आपको SMS या ईमेल के माध्यम से मिलेगी।

कितनी है फ्लैट्स की कीमत?


1 BHK फ्लैट (29.76 स्क्वायर मीटर): ग्राउंड फ्लोर की कीमत 23.37 लाख रुपये और ऊपरी फ्लोर की कीमत 20.72 लाख रुपये। इस कैटेगरी में 276 फ्लैट्स उपलब्ध हैं।

1 BHK फ्लैट (54.75 स्क्वायर मीटर): इस कैटेगरी में 713 फ्लैट्स हैं, जिनकी कीमत 33.05 लाख रुपये है।

2 BHK फ्लैट (99.86 स्क्वायर मीटर): इन फ्लैट्स की कीमत 45.09 लाख रुपये है और इस कैटेगरी में 250 फ्लैट्स उपलब्ध हैं।

पेमेंट की प्रक्रिया:
 

फ्लैट की कीमत का भुगतान एकमुश्त करने पर 2% की छूट मिलेगी। अगर आप चाहें तो किस्तों में भी भुगतान कर सकते हैं। फ्लैट खरीदने के तुरंत बाद 10% राशि जमा करनी होगी, इसके बाद 20% रकम अगले 30 दिनों में जमा करनी होगी। शेष 70% राशि 5 साल के भीतर किस्तों में जमा की जा सकती है। इस 70% रकम पर YEIDA 10% का ब्याज लेगा।

क्या कहा YEIDA के CEO ने?
 

YEIDA के CEO अरुण वीर सिंह ने बताया कि यह योजना ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर है। हमें उम्मीद है कि नोएडा एयरपोर्ट के पास इन फ्लैट्स को खरीदने के लिए लोगों की भारी भीड़ होगी। उन्होंने कहा कि यह योजना उन लोगों के लिए बेहतरीन मौका है, जो दिल्ली-NCR में किफायती दाम में घर खरीदने का सपना देख रहे हैं।

अगर आप भी दिल्ली-NCR में घर खरीदने की सोच रहे हैं, तो YEIDA की यह स्कीम आपके सपनों को पूरा कर सकती है। जल्दी करें और इस बेहतरीन अवसर का लाभ उठाएं!


 

Sep 23, 2024