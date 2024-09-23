scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारइस स्टॉक में आने वाला है 30% का उछाल! किसने दी निवेश की सलाह?

इस स्टॉक में आने वाला है 30% का उछाल! किसने दी निवेश की सलाह?

अडानी ग्रुप के इस स्टॉक ने पिछले एक साल में 75 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। वहीं साल 2024 में 40 प्रतिशत की तेजी आई है। ऐसे में ब्रोकरेज फर्म ने मोतीलाल ओसवाल ने इस स्टॉक पर खरीदारी की सलाह के साथ अच्छे खासे टारगेट दिए हैं। आइये कंपनी और इसके फंडामेंटल्स को जानते हैं।

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Sep 23, 2024 07:06 IST
Adani shares
Adani shares

स्टॉक पर बुलिश क्यों?
पिछले एक महीने में 4 प्रतिशत चलने वाले Adani Ports पर मोतीलाल ओसवाल बुलिश है। उन्होंने इस स्टॉक में निवेश की सलाह दी है। ब्रोकरेज हाउस ने कंपनी के लिए अपनी रिपोर्ट में कई अहम बातें कही हैं। मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि अदाणी पोर्ट्स ने अप्रैल से अगस्त 2024 के बीच 183 MMT कार्गो वॉल्यूम को संभाला है। पहली तिमाही में वॉल्यूम पिछले साल के मुकाबले 7 प्रतिशत बढ़ा है।  हालांकि अप्रैल से मई के बीच में स्ट्राइक और अगस्त के महीने में कच्छ में मौसम का असर कारोबार पर दिखा। पहले 6 महीने में सामने आईं इन सभी चुनौतियों के बाद भी मैनेजमेंट ने अपने वॉल्यूम गाइडेंस में कोई बदलाव नहीं किया है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि वित्त वर्ष 2024 से 2026 के बीच कार्गो वॉल्यूम में 11 प्रतिशत की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इन संकेतों के साथ स्टॉक में निवेश की सलाह दी गई है।

क्या हैं नए टारेगट्स?
मोतीलाल ओसवाल ने स्टॉक को 1850 के लक्ष्य के साथ निवेश की सलाह दी है। शुक्रवार के कारोबार में अदाणी पोर्ट्स के शेयर 2 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़त के साथ 1438 के स्तर पर बंद हुआ है।  इस हिसाब से देखें तो स्टॉक में आगे 29 प्रतिशत की और बढ़त आने का अनुमान है।

आपको बता दें कि हाल ही में म्यूचुअल फंड्स हाउस ने भी अडानी ग्रुप के शेयरों में दिलचस्पी दिखाई है और जुलाई महीने में ही करीब 2 हजार करोड़ की नेट इन्वेस्टमेंट की है।


(डिस्क्लेमर: बिजनेस टुडे बाजार की ओर से यहां किसी भी स्टॉक में निवेश की सलाह नहीं दी जा रही है। कहीं भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय लें।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
