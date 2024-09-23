scorecardresearch
Buy ITC, Tata Steel और Bharat Dynamics से बचें, इस ब्रोकरेज की आ गई रिपोर्ट

Ankur Tyagi
UPDATED: Sep 23, 2024 07:54 IST
ITC shares are trading higher than the 5 day, 10 day, 20 day, 30 day, 50 day, 100 day and 200 day moving averages.


भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल), टाटा स्टील लिमिटेड और आईटीसी सहित कुछ स्टॉक आज के सत्र के लिए ट्रेडर्स की नजर में बने रहेंगे। स्टॉरबॉक्स ब्रोकरेज ने इस स्टॉक्स पर अपनी राय जाहिर की है। 

आईटीसी | खरीदें | लक्ष्य मूल्य: 555 रुपये | स्टॉप लॉस: 500 रुपये

आईटीसी शेयर में सापेक्ष शक्ति सूचकांक (RSI) इंडीकेटर  मजबूत गति को दिखा रहा है। स्टारबॉक्स ने इस स्टॉक में 555 रुपये के टारगेट प्राइस और 500 रुपये पर स्टॉप लॉस बनाए रखकर खरीदने की सलाह दी है। 

टाटा स्टील | बचें

टाटा स्टील के शेयर की कीमत में एक मेजर सपोर्ट से 22 प्रतिशत की गिरावट आई है। इसका मतलब ये है कि इस शेयर में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। 

अभी फिलहाल इस स्टॉक में कोई उलेटफेर के संकेत नहीं है। स्टार बॉक्स ने इस इस मूल्य पर स्टॉक खरीदने से परहेज करने की सलाह देते हैं।

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स | बचें

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का शेयर अपने 50-दिवसीय मूविंग एवरेज से नीचे कारोबार कर रहा है, इस समय स्टॉक में तेजी की गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। इसलिए इस स्टॉक पर कोई भी नई खरीद की सिफारिश नहीं है। 


डिस्क्लेमर- आप कोई भी स्टॉक अपने विवेक से खरीदे, किसी भी नुकसान के लिए बिजनेस टुडे बाजार उत्तरदायी नहीं होगा


 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
