Stock Market Holiday: मई के पहले दिन शेयर बाजार को आराम, BSE और NSE पर गुरुवार को नहीं होगी ट्रेडिंग - कारण?
जी हां, मई महीने के पहले ही दिन BSE और NSE पर ट्रेडिंग नहीं होगी। जानिए क्या है कारण
Stock Market Holiday: शेयर बाजार में मंगलाव और बुधवार को लगातार सुस्त कारोबार के बाद अब कल यानी गुरुवार 01 मई है लेकिन कल शेयर बाजार बंद रहेगा। जी हां, मई महीने के पहले ही दिन BSE और NSE पर ट्रेडिंग नहीं होगी।
दरअसल BSE और NSE के आधिकारिक हॉलीडे कैलेंडर के मुताबिक गुरुवार 1 मई को महाराष्ट्र दिवस होने का कारण शेयर बाजार बंद रहेगा।
गुरुवार को इक्विटी सेगमेंट, इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट और SLB सेगमेंट सब बंद रहेगा और करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट भी बंद रहेगा। इसके अलावा कमोडिटी डेरिवेटिव्स सेगमेंट और इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स (ईजीआर) सेगमेंट में भी कारोबार नहीं होगा।
महाराष्ट्र दिवस क्या है?
महाराष्ट्र दिवस, जिसे महाराष्ट्र दिन के नाम से भी जाना जाता है, 1 मई 1960 को महाराष्ट्र राज्य के गठन की याद में मनाया जाता है। 1 मई, 1960 को भाषाई आधार पर बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद यह अस्तित्व में आया।
इस अधिनियम ने तत्कालीन बॉम्बे राज्य से दो नए राज्य बनाए - महाराष्ट्र, मराठी भाषी लोगों के लिए और गुजरात, उन लोगों के लिए जिनकी मातृभाषा गुजराती है।
1960 से पहले, महाराष्ट्र बड़े बम्बई राज्य का हिस्सा था, जिसमें वर्तमान महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल थे।
01 मई के बाद शेयर बाजार में इस महीने और भी हैं छुट्टी?
BSE और NSE के आधिकारिक हॉलीडे कैलेंडर के मुताबिक 01 मई के अलावा पूरे महीने शेयर बाजार में कोई छुट्टी नहीं है। स्टॉक मार्केट सिर्फ सामान्य रूप से हर शनिवार और रविवार बंद रहेगा।
साल 2025 में और कब-कब बंद रहेगा बाजार?
01 मई के बाद शेयर बाजार फिर:
- 15 अगस्त, 2025 शुक्रवार को शेयर बाजार स्वतंत्रता दिवस के कारण बंद रहेगा।
- 27 अगस्त, 2025 बुधवार को शेयर बाजार गणेश चतुर्थी के कारण बंद रहेगा।
- 02 अक्टूबर, 2025 गुरुवार को शेयर बाजार महात्मा गांधी जयंती /दशहरा के कारण बंद रहेगा।
- 21 अक्टूबर, 2025 मंगलवार को शेयर बाजार दिवाली लक्ष्मी पूजन के कारण बंद रहेगा। हालांकि इस दिन मुहूर्त ट्रेडिंग
होगी जिसके कारण सिर्फ 1 घंटे के लिए बाजार खुलेगा। मुहूर्त ट्रेडिंग की टाइमिंग BSE, NSE द्वारा बाद में बताया जाएगा।
- 22 अक्टूबर, 2025 बुधवार को शेयर बाजार दिवाली बलिप्रतिपदा के कारण बंद रहेगा।
- 05 नवंबर, 2025 बुधवार को शेयर बाजार प्रकाश गुरुपर्व श्री गुरु नानक देव के कारण बंद रहेगा।
- 25 दिसंबर, 2025 गुरुवार को शेयर बाजार क्रिसमस के कारण बंद रहेगा।